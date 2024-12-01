Günlük fiyatı 5 bin TL! Uludağ'da otelleri pahalı bulanlar buraya akın etti: 'Ucuz ve sakin'

01 Aralık 2024 10:57 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:03

Yerli ve yabancı turistlerin kış tatili için yoğun olarak tercih ettiği noktaların başında gelen Uludağ'da konaklama fiyatları arttıkça arttı. Hal böyle olunca vatandaş da alternatif aramaya başladı. Otelleri pahalı bulan vatandaşlar rotayı bungalov evlere çevirdi. Otellere göre daha uygun fiyatlı olan bu evler şimdiden yüzde 30 doluluk oranına ulaştı.

Bursa​ Uludağ​'da tatil yapmak isteyen vatandaşlar otel fiyatlarıyla şaşkına döndü. Kayak dersinin saati bile 3 bin lira olurken vatandaşlar da daha uygun seçeneklerin arayışına girdi. Doğal güzellikleriyle büyüleyen Uludağ'da 47 bungalov ev ise vatandaşların bu ihtiyacını karşılıyor. Henüz sezon açılmamışken bile bungalov evlerin doluluk oranları yüzde 30'a ulaştı. Otellere göre daha ekonomik tatil fırsatı sunan bungalov evlerde 5 bin liradan başlayan fiyatlarla 2, 4 ve 6 kişi konaklayabiliyor.

"SAKİN KALABALIKTAN UZAK BİR YER, HEM DE UYGUN FİYATLI"

Doğayla iç içe olan bungalov evlerin misafirlerine huzurlu bir ortam sunması buraya olan ilgiyi arttırdığını söyleyen İşletme Müdürü Eray Özenoğlu, “Burada biz 47 adet bungalov işletiyoruz 2, 4 ve 6 kişilik bungalovlarımız var. Dönemler arası tabi fiyatlar değişiklik gösteriyor biz aslında yılın 12 ayı hizmet veren bir işletmeyiz. Kış dönemi yaz dönemi ve bahar dönemi olmak üzere her dönem açığız. Buranın tercih edilme sebebi izole bir yer olması insanların daha kafa dinleyeceği, sakin kalabalıktan uzak bir yer olması ve kendilerine ait alan olması insanların bizim buradaki işletmemizi tercih etme sebebi diyebilirim. Buraya gelenler kendini evinde gibi hissediyorlar, tabi bunun Uludağ'da olması bu kar kalınlığının böylede bir kış mevsiminin olması ve doğa alanın olması insanları mutlu hissettiriyor. Aileleri çocukları ile sıcak bir ortamda tatil yapmış oluyorlar. Evlerimiz kombi doğalgaz ile çalışıyor ve evlerimizdeki elektrikli şöminelerimiz ile ısınmalarını sağlıyorlar” şeklinde konuştu.

"KAR KALINLIĞININ ARTMASIYLA BİRLİKTE REZERVASYON ARTACAKTIR"

Uludağ'a ilk kar yağmasıyla birlikte rezervasyonların artış gösterdiğini belirten Özenoğlu, “Uludağ için en önemli şeylerden biri ise kayak turizmi, buradan teleferik imkanı ile kayak yapılan yerlere kolaylıkla gidebiliyorlar. Evlerimizi istasyona çok yakın, insanlar kayağını yapıp evlerinde istirahat edebiliyorlar. Ekstrem park var insanların eğlenebileceği bu tarz alanlar mevcut. Uludağ'da tabi 2 sezondur tam anlamı ile bir kış yaşayamıyoruz, bu sene karın erken yağması ile inşallah daha iyi bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Misafirlerimiz şimdiden aramaya başladı umarım herkes için güzel bir sezon diliyorum. Şu anda yüzde 30 doluluk oranına ulaştık tabi daha da artacaktır karın yağmasının devam etmesi kar kalınlığının artması ile birlikte insanları heyecanlandıracak ve rezervasyonları çoğaltacaktır” dedi.