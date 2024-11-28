Gurbetçiler için emeklilik kapısı aralanıyor: Tarihi fırsat! Yurt dışı borçlanmasında en düşük maliyet

28 Kasım 2024 16:33 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 16:35

Emeklilik borçlanmasıyla geleceğe yatırım yapmak isteyen gurbetçilere müjde geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yurt dışı borçlanmasında tarihi fırsatı duyurdu. En düşük ve en yüksek 2024 günlük yurtdışı borçlanma prim tutarlarını hatırlatan Karakaş, "Elinizi çabuk tutun" uyarısı yaptı. Deneyimli uzman çalışma yasağında son durum hakkında bilgi verdi.

Yurt dışı borçlanma işlemleri gurbetçiler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Anlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurt dışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yurt dışı borçlanmasında tarihi fırsatı açıkladı. Gurbetçilerin mağdur olduğu bir konu olan çalışma yasağında son durum hakkında da gelişmeleri aktardı.

ÇOK SAYIDA GURBETÇİ DOLANDIRILDI

İsa Karakaş'ın açıklamaları şöyle;

"Çok sayıda gurbetçi kardeşimiz maalesef dolandırıldı. "Sizi SGK'dan emekli edeceğiz, maaşınız kat kat daha fazla olacak" diye dolandırıldı. Sosyal güvenlik kurumunun mevzuatı bellidir. Ne kadar maaş bağlanacağı bellidir. Bununla ilgili her söze, size her söylenene inanmayın lütfen.

Aslında çalışmadığı halden "Türkiye'de sizi SGK'lı gösterip veya SSK'dan emekli edeceğim" diye dolandırılan on binlerce vatandaşımızın emekliliği iptal oldu. Sosyal Güvenlik Kurumunda konuyla ilgili çok fazla iptal oldu. Vatandaşların hem emeklilik gitti hem de sahtecilikten dolayı savcılığa verildi.

GURBETÇİLERİMİZİN TAM ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ BİR ÇALIŞMA YOK

Dolayısıyla şunu söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız seçimler öncesinde yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, gurbetçilerimizin tam çalışmasıyla ilgili bir müjde vermişti. Bunun olup olmadığı ile ilgili her gün bana mesaj geliyor. Ancak bir gelişme olmadığı için şimdiye kadar yazmadım.

Henüz tam çalışma ile ilgili maalesef bir düzenleme yapılmadı. Neden maalesef diyorum? Çünkü yurt dışında sadece işçi olarak çalışanlar değil, bir iş yeri olan vatandaşlarımız da var. Elbette ki onlar da emekli olmak isterler. Dolayısıyla bu düzenlemenin çıkması için beklentiler yüksek.

YURT DIŞINDAN EMEKLİLİĞE ADIM ATIN

2024 yılında emeklilikle ilgili sualleri olan gurbetçilerimiz var. Gurbetçilerimize şunu söyleyelim; Şu anda borçlanma maliyeti son derece düşük. Türkiye'deki uygulamada, asgari ücret arttıkça maliyet de artıyor.

Bu sene asgari ücrete brüt bazlı en az yüzde 35 oranında artacak. Bu da şu anlama geliyor; Sizin de borçlanma maliyetiniz en az yüzde 35 oranında artacak.

Dolayısıyla emekliliğiniz yaklaşmışsa hizmet borçlanmasını yaparak yılbaşından önce dilekçelerini vermeleri onlar için tarihi bir fırsat olacak. Ve biliyorsunuz ki 2024 yılında emeklilik dilekçesini verenler 2025 yılında emeklilik dilekçesini verenlere göre en az yüzde 31 oranında avantajlı olmaktadır.

BORÇLANMA MALİYETİ ŞU AN EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Bugün itibariyle günlük borçlanma maliyeti 300 lira en az. Tavan yani en fazla borçlanma maliyeti ise 2.250 TL. Dolayısıyla 300 TL ile 2250 TL arasındaki bir rakamda dilediğiniz bir şekilde borçlanma yapabilirsiniz. Aylık taban ise 9.000 TL. Aylık olarak tavan ise 67 bin 508 TL. Bütün bunları göz önünde bulundurup hizmet borçlanmasını sağlıklı bir şekilde maaşınızı artıracak bir şekilde yapmanız sizin lehinize olacaktır.

Diğer türlü yanlış bir borçlanma tarihi olduğu zaman yüksek maaş yerine daha düşük maaş almanız söz konusu olabilir."