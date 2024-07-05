Vatana destek vergisi iddiası gündem oldu! DMM'den açıklama geldi

05 Temmuz 2024 11:02 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 11:11

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Gurbetçilerden 'Vatana Destek' vergisi alınacak iddiası ortalığı karıştırdı.

Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan “Gurbetçiler yıllık 2000 € vatana destek vergisi verecek” paylaşımları büyük yankı uyandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama geldi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara 2000 euro vatana destek vergisi iddiası net bir şekilde yalanlandı.

DMM'DEN 'VATANA DESTEK' VERGİSİ AÇIKLAMASI

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara vatana destek vergisi geleceği, 2 bin euro vergi alınacağı iddiaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Vergi paketi sonrası sosyal medyada birçok iddia dolaşırken son olarak gurbetçiler olarak bilinen yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yönelik bir iddia geldi.

İddia, "Yurtdışında yaşayanlara Vatana Destek vergisi geliyor." başlığı altında hızla yayıldı. Birçok vatandaşın tepkisine yol açan bu iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı.

VATANA DESTEK VERGİSİ GERÇEK Mİ?

Vatana destek vergisi geleceği iddiaları doğru olmadığı aktarıldı.

Sosyal medya üzerinde dolaşan iddialar asılsız çıktı.

DMM şu şekilde açıklamada bulundu;

"Hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir.

Yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir.

Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."