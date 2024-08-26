Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı

26 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:27

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Altın, gümüş, dolar, bitcoin! İslam Memiş "Bu hafta çok önemli" diyerek uyardı: İşte herkesin merak ettiği seviyeler...

Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri belli oldu. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2 azaldı. Perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.