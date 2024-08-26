Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı

Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:27
Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe azalırken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri belli oldu. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2 azaldı. Perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE AZALDI

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...