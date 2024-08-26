Güven endeksi hizmet sektöründe azaldı
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 10:27
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verilerini açıkladı. Güven endeksi hizmet sektöründe azalırken perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.
Ağustos ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri belli oldu. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2 azaldı. Perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,1 arttı.
HİZMET SEKTÖRÜNDE AZALDI
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ağustos ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 oranında artarak 107,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı