Hafta sonu geç yatmanın faturası 6,5 milyar dolar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Japonya’da hafta içi ve hafta sonu arasındaki uyku farkı ekonomiyi vurdu. “Sosyal jet lag” yaşayan çalışanların düşük verimliliği, ülkeye yılda yaklaşık 1 trilyon yen kaybettiriyor.
Japonya’da yapılan kapsamlı bir araştırma, hafta sonu geç yatıp geç kalkanların sadece pazartesi sendromu yaşamadığını, ülke ekonomisine de ciddi bir bedel ödettiğini ortaya koydu. “Sosyal jet lag” olarak adlandırılan uyku düzensizliği, çalışanların performansını düşürüyor ve yılda yaklaşık 1 trilyon yenlik yani 6,5 milyar dolarlık bir kayba yol açıyor.
Kyodo ajansının aktardığına göre, Tsukuba Üniversitesi’nden araştırmacılar uyku kalitesi ile iş verimliliği arasındaki ilişkiyi mercek altına aldı. Profesör Masashi Yanagisawa liderliğindeki ekip, “Pokemon Sleep” adlı akıllı telefon uygulaması üzerinden Japonya’daki 79 binden fazla çalışanın 28 günlük uyku verilerini inceledi.
Çalışmada katılımcılar; sağlıklı uyuyanlar, uzun uyuyanlar, kesintili uyuyanlar, kötü uyuyanlar ve “sosyal jet lag” yaşayanlar olmak üzere beş gruba ayrıldı.
“Sosyal jet lag” yaşayanlar, hafta sonları hafta içine kıyasla çok daha farklı saatlerde uyuyup kalkan ve bu nedenle biyolojik ritmi bozulan kişiler olarak tanımlandı. Yani hafta içi erken kalkıp hafta sonu sabaha kadar oturanlar… Aslında pek çoğumuzun yabancı olmadığı bir tablo.
Araştırma sonuçları ise çarpıcı. En düşük iş performansını, bu düzensiz uyku grubunun sergilediği belirlendi.
“Sosyal jet lag” yaşayan çalışanların fiziksel olarak iş yerinde bulunduğu ancak uykusuzluk ve gündüz sersemliği nedeniyle verimlerinin ciddi şekilde düştüğü tespit edildi.
Hesaplamalara göre bu kişiler, sağlıklı uyuyan bir çalışana kıyasla yıllık kişi başına yaklaşık 140 bin yen (yaklaşık 915 dolar) ekonomik kayba neden oluyor.
Japonya’daki çalışanların yaklaşık yüzde 16’sının bu sorunu yaşadığı varsayımıyla, ülke genelindeki toplam kaybın 1 trilyon yen (yaklaşık 6,55 milyar dolar) seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor. Rakam, doğrusu, yalnızca bireysel bir alışkanlığın nasıl toplumsal bir maliyete dönüştüğünü gösteriyor.