Hafta sonu geç yatmanın faturası 6,5 milyar dolar

“Sosyal jet lag” yaşayanlar, hafta sonları hafta içine kıyasla çok daha farklı saatlerde uyuyup kalkan ve bu nedenle biyolojik ritmi bozulan kişiler olarak tanımlandı. Yani hafta içi erken kalkıp hafta sonu sabaha kadar oturanlar… Aslında pek çoğumuzun yabancı olmadığı bir tablo.

Araştırma sonuçları ise çarpıcı. En düşük iş performansını, bu düzensiz uyku grubunun sergilediği belirlendi.