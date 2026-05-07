Haftalık rapor açıklandı: Bankacılık sektörü mevduatında 179 milyar liralık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya yükseldi.

Haftalık rapor açıklandı: Bankacılık sektörü mevduatında 179 milyar liralık artış
Cumhuriyet , haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada yüzde 0,59 ve 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 299 milyar 462 milyon 767 bin liradan 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya çıktı.

Haftalık rapor açıklandı: Bankacılık sektörü mevduatında 179 milyar liralık artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı arttı ve yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri yükseldi.
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 30 Nisan ile biten haftada 179 milyar 263 milyon 665 bin lira artışla 30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin liraya çıktı.
Aynı dönemde Türk lirası cinsi mevduat yüzde 1,59 artarak 16 trilyon 387 milyar 533 milyon 168 bin lira oldu.
Yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,57 düşüşle 10 trilyon 300 milyar 43 milyon 700 bin lira oldu.
Toplam YP mevduatı 267 milyar 860 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında 229 milyar 391 milyon dolar toplandı.
Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1,83 artışla 6 trilyon 329 milyar 250 milyon 185 bin liraya çıktı.
Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi 262 milyar 227 milyon 569 bin lira artarak 24 trilyon 870 milyar 281 milyon 851 bin liraya yükseldi.
Aynı dönemde bankalardaki cinsi yüzde 1,59 artarak 16 trilyon 387 milyar 533 milyon 168 bin lira, (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,57 düşüşle 10 trilyon 300 milyar 43 milyon 700 bin lira oldu.

Mevduat TürüDeğişim OranıMiktar
Türk Lirası Cinsi Mevduat%1,59 Artış16 trilyon 387 milyar 533 milyon 168 bin lira
Yabancı Para Cinsi Mevduat%1,57 Düşüş10 trilyon 300 milyar 43 milyon 700 bin lira

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 267 milyar 860 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 229 milyar 391 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında, 30 Nisan itibarıyla 2 milyar 382 milyon dolarlık azalış görüldü.

BaşlıkDeğerAçıklama
Yayınlayan KurumTürkiye Cumhuriyet Merkez BankasıHaftalık Para ve Banka İstatistikleri
Bankacılık Sektörü Toplam MevduatıBaşlangıç30 trilyon 299 milyar 462 milyon 767 bin lira
Bitiş (30 Nisan Haftası)30 trilyon 478 milyar 726 milyon 432 bin lira
Artış Oranı%0,59
Türk Lirası MevduatıDeğer16 trilyon 387 milyar 533 milyon 168 bin lira
Artış Oranı%1,59
Yabancı Para (YP) MevduatıDeğer10 trilyon 300 milyar 43 milyon 700 bin lira
Düşüş Oranı%1,57
Toplam YP Mevduatı (Dolar)Geçen Hafta267 milyar 860 milyon dolar
Yurt İçinde Yerleşik Kişiler229 milyar 391 milyon dolar
Yurt İçi Yerleşiklerin Toplam YP Mevduatı (Parite Etkisinden Arındırılmış)Azalış (30 Nisan İtibarıyla)2 milyar 382 milyon dolar

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,83 artışla 6 trilyon 329 milyar 250 milyon 185 bin liraya çıktı.

Söz konusu kredilerin 766 milyar 894 milyon 287 bin lirası konut, 45 milyar 167 milyon 775 bin lirası taşıt, 2 trilyon 401 milyar 894 milyon 566 bin lirası ihtiyaç kredileri, 3 trilyon 115 milyar 293 milyon 557 bin lirası ise bireysel kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 30 Nisan ile biten haftada 262 milyar 227 milyon 569 bin lira artarak 24 trilyon 870 milyar 281 milyon 851 bin liraya yükseldi.

BaşlıkAçıklama
YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTIBankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,83 artışla 6 trilyon 329 milyar 250 milyon 185 bin liraya çıktı.
Kredi Türleri
  • Konut Kredileri: 766 milyar 894 milyon 287 bin lira
  • Taşıt Kredileri: 45 milyar 167 milyon 775 bin lira
  • İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 401 milyar 894 milyon 566 bin lira
  • Bireysel Kredi Kartları: 3 trilyon 115 milyar 293 milyon 557 bin lira
Toplam Kredi Hacmi30 Nisan ile biten haftada bankacılık sektörünün (TCMB dahil) toplam kredi hacmi 262 milyar 227 milyon 569 bin lira artarak 24 trilyon 870 milyar 281 milyon 851 bin liraya yükseldi.
