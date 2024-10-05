Haftanın en çok kazandıranı belli oldu! Para Piyasası fonları dikkat çekti

05 Ekim 2024 10:02 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 10:15

Haftanın en kazandıran yatırım aracı belli oldu. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,83 değer kaybetti. Euro/TL yüzde 1,58 ve altının gram fiyatı yüzde 0,14 azalış kaydederken, dolar/TL yüzde 0,28 artış gösterdi.

Haftanın en çok kazandıranı dolar/TL olurken yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları şeklinde açıklandı.

BORSA KAYBETTİRDİ

BIST 100 endeksi, en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı.

ALTIN DÜŞÜŞ KAYDETTİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14 azalışla 2 bin 919 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19 bin 994 liraya kadar düştü. Geçen hafta sonu 5 bin 29 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,24 azalarak 5 bin 17 liraya geriledi.

EN ÇOK PARA PİYASASI FONLARI KAZANDIRDI

Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 değer kazanarak 34,2530 liraya çıkarken, Euro ise yüzde 1,58 azalışla 37,6180 liraya indi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,05 ve emeklilik fonları yüzde 2,93 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,92 ile "para piyasası" fonları oldu.