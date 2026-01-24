Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Haftanın şampiyonu belli oldu! Altın mı, borsa mı, döviz mi?

Borsa yükseldi, döviz hareketlendi, altın şahlandı. Borsa İstanbul’un 13 bin puan sınırına dayandığı haftada, gram altın %7,66’lık dev yükselişiyle diğer tüm enstrümanları geride bıraktı. İşte bu hafta yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.01.2026
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
24.01.2026
saat ikonu 10:08

Borsa İstanbul'da işlem gören haftalık bazda ortalama yüzde 2,56, altının gram fiyatı yüzde 7,66, avro/TL yüzde 1,26 ve dolar/TL yüzde 0,24 değer kazandı.

Haftanın şampiyonu belli oldu! Altın mı, borsa mı, döviz mi?

BIST 100 endeksi, en düşük 12.575,67 puanı ve en yüksek 13.030,83 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,56 üzerinde 12.992,71 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 7,66 artışla 6 bin 888 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,62 yükselişle 46 bin 397 liraya çıktı.

Haftanın şampiyonu belli oldu! Altın mı, borsa mı, döviz mi?

ALTINDAN REKOR ARTIŞ

Geçen hafta sonu 10 bin 716 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 7,66 artarak 11 bin 537 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,24 artarak 43,3540 lira, avro yüzde 1,26 yükselerek 50,9070 lira oldu.

bu hafta yüzde 1,41, emeklilik fonları yüzde 2,00 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 5,36 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Piyasanın beklediği haber geldi: Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi
Gram altın Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı! İslam Memiş 10 bin lira için tarih verdi
ETİKETLER
#altın fiyatları
#yatırım fonları
#hisse senetleri
#Dolar/tl
#Euro/tl
#Borsa İstanbul
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.