HAK-İŞ emeklileri uyardı: Yüzde 35 düşük maaş yolda! Yüksek emekli maaşı için son günler

26 Aralık 2024 17:37 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:42

HAK-İŞ’ten işçilere emeklilik uyarısı geldi. HAK-İŞ, 2024’te emekliliği hak ettiği halde emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25 ile 35 arasında daha düşük emekliği aylığı bağlanacağı ifade ederek emeklilik dilekçesi verecekleri uyardı. Ayrıca emekli maaş farklarına ilişkin uçurumun gelecek yıllarda da maaşlara yapılan zam oranlarına göre artarak devam edeceği aktarıldı.

HAK-İŞ’ten işçilere emeklilik uyarısı yapıldı. HAK-İŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, emeklilik dilekçesi verecek işçiler uyarıldı. İşçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için HAK-İŞ, yetkililere çağrıda bulundu.

EMEKLİ OLACAK İŞÇİLER DİKKAT

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 2024’te emekliliği hak ettiği halde emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25 ile 35 arasında daha düşük emekliği aylığı bağlanacağını uyarısını yeniledi.

İşçilerin emeklilik dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar vermeleri halinde bu yıl emekli olabileceklerini duyurdu.

HAK-İŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, işçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulunuldu.

DÜZENLEME OLMAZSA DAHA DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YOLDA

Herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının gündemde yer almadığı maaş farkları hakkında 2024’te emekli olmanın 2025’e göre daha avantajlı olacağı belirtildi.

Açıklama şöyle;

“Bu sene emekli olacakların emekli maaşlarının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz. İleriki yıllarda emekliliği düşünen işçilerimiz için ise 5-6 yıl sonra emekli olmaları halinde emekli maaşlarındaki kaybın azalacağı öngörülmektedir.

HAK-İŞ Konfederasyonu olarak 2024 yılında emekliliği hak eden ve emekli olmayı isteyen işçilerimizin mağduriyet yaşamamaları için dilekçelerini aşağıda belirtilen tarihleri dikkate alarak vermeleri hususunu bildiririz.

Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücret bordroları 15 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2025 tarihine kadar vermeleri, özel sektörde, kamu kurumlarında ve sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücret bordroları 1 Aralık 2024 ile 31 Aralık 2024 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçelerini 31 Aralık 2024 tarihine kadar vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacaklarını belirtiriz.”