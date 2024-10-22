HAK-İŞ’ten asgari ücret ve emekli maaş bağlama sistemi tepkisi! Kıdem tazminatında arabuluculuğu da eleştirdi

22 Ekim 2024 17:14 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 17:14

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, sgari ücret tespit komisyonunun yapısına itiraz etti. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı’sında konuşan Mahmut Arslan, maaş bağlama sistemindeki adaletsizliğe dikkat çekerek asgari ücret uygulamalarına da itirazda bulundu. Ayrıca kıdem tazminatının arabuluculuk sistemiyle belirlenmesine olanak sağlayan düzenlemeyi de ele alan Arslan, emeklilik sistemindeki aylık bağlama sisteminin enflasyon etkisine de değindi.

Patronlar ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi! İşverenler 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladı

Patronlar ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi! İşverenler 2025 bütçelerini bu rakam üzerinden planlamaya başladı

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, konfederasyon tarafından, 49’uncu yıldönümü kapsamında ‘Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantı’sında konuştu. Türkiye Gündemi, Sendikal Gündem ve Çalışma hayatı konuları ele alındı. Mahmut Arslan'ın gündeminde asgari ücret​ uygulamaları vardı. HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, “Asgari ücret tespit komisyonunun yapısına itirazımız var” açıklamasında bulundu.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUNA İTİRAZ

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için komisyon aralık ayında toplanacak. Toplantılara kısa bir zaman kala Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Arslan, "Asgari ücret tespit komisyonun yapısına itirazımız var. Komisyonun yapısı hakkaniyetli, adaletli, kapsayıcı ve katılımcı değil. İkincisi asgari ücret uygulamalarına da itirazımız var” açıklamasında bulundu.

Çalışma hayatında mevcut sorunlara değinen Arslan, yüksek enflasyona vurgu yaptı.

Şu ifadelere yer verdi:

“Bütün dünyada enflasyonun yükseldiği dönemler çalışanların kaybettiği ama işverenlerin, bir kısım çevreleri kazandığı bir olgu olarak karşımıza çıkıyor.

O zaman enflasyonun kayıplarının giderilmesi konusunda hem hükümetimizle başta Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, Adalet Ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekilleri ve daha pek çok muhatapla bu konuları sürekli ama ısrarlı bir şekilde gündemde tutmaya devam ettik.

3 KONFEDERASYONDAN ORTAK BİLDİRİ

3 Konfederasyon ortak bir bildiri hazırlayarak kamuoyuyla paylaştık. Daha sonra bu çalışmalarımızı somut hale getirdik. Diğer konfederasyonlarda geçtiğimiz hafta sonu son mitingler yapıldı. Bundan sonrası için de gelecekte neler yapılacağı konusunu tekrar görüşmeye devam edeceğiz."

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU​ İTİRAZI

Asgari ücretin en düşük ücret olduğunu fakat Türkiye’de bir genel ücret olarak değerlendirildiğini ifade eden Arslan şöyle devam etti;

“Asgari ücret tespit komisyonun yapısına itirazımız var. Komisyonun yapısı hakkaniyetli, adaletli, kapsayıcı ve katılımcı değil. İkincisi asgari ücret uygulamalarına da itirazımız var. Asgari ücret isminden de anlaşıldığı gibi en düşük ücret minimum ücret. Bu ücretin altında çalıştıramazsınız. Bugün geldiğimiz noktada asgari ücretle çalışanların oranı toplam çalışanlara yüzde 50’ye yaklaşmış durumda.

ÇOK KAZANANDAN ÇOK, AZ KAZANANDAN AZ VERGİ TALEBİ

Hiç vergi vermeyenler veya sembolik vergi verenler veya vergisi tahakkuk edip daha sonra bunu karşılıklı olarak ortadan kaldıran düzenlemelere yönelik yeni adımlar atıldı. Bakınız ben size bir rakam vereyim. Türkiye'nin vergi sisteminin tablosu şu; hepimiz yüzde 66 dolaylı vergi veriyoruz. Vergilerin nasıl toplandığının tipik bir göstergesi. Yüzde 32 doğrudan vergi, yüzde 66 ne yazık ki dolaylı vergi. Peki burada servetten alınan vergi ne kadar? Yüzde 2. Bu Türkiye'nin ayıbını gösteriyor. Dolayısıyla biz dolaylı vergilerin azaltılmasını doğrudan vergilerin de çok kazanandan çok az kazanandan az şeklinde düzenlenmesini istiyoruz.

MAAŞ BAĞLAMA SİSTEMİ 2024 İLE 2025 ARASINDA ÇELİŞKİ

HAK-İŞ​ Genel Başkanı Arslan, emeklilik sistemindeki aylık bağlama sisteminin enflasyon​ etkisine değindi.

"Özellikle yüksek enflasyonun düşünülmediği bir maaş bağlama sistemi 2024 ile 2025 arasında ciddi bir çelişkiyi önümüze koymaktadır. Bu yıl emekli olacak kardeşlerimiz eğer emekliliğini önümüzdeki yıla bırakırsa emekli maaşlarında yüzde 30’a yakın bir düşüşü kabul etmek zorunda kalacak. Bu ülke için emekçiler için büyük bir kayıp ve büyük bir haksızlık. Enflasyonla çarpılan kat sayı 2023 enflasyonu ve o yılki ödenenler yüzde 86, bu yılki hedefler ise yüzde 42 ve üzerine ilave edilen rakamlarla arada 30 puanlık bir farkın sonucu önümüzdeki yıl emekli olanlar maaşlarını düşük alacaklar.

KIDEM TAZMİNATINDA ARABULUCULUK

Kıdem tazminatımızı ne yazık ki ara buluculuk sistemiyle fiilen ortadan kaldırılan bir düzenlemenin de derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Ara buluculuk sistemi çalışanların belirlenmiş haklarını gasp eden bir yöne dönüştü. Kıdem tazminatının asgarisi bellidir. 30 günlük bir ücrettir. Fazla mesai izin oranı bellidir. Yıllık ücretli izin yine yasada sınırları bellidir. Bu sınırları pazarlık konusu yapan bir ara buluculuk sistemini kabul etmek ve bunu onaylamak asla mümkün değil."