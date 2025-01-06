HAK-İş'ten sert çıkış: Emeklilik sistemi çıkmazda! "Daha fazla prim, daha az maaş"

06 Ocak 2025 13:24 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:37

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan, emeklilik sistemi hakkında sert eleştirilerde bulundu. "Prim ödüyorsunuz, maaşınız düşüyor" diyen Mahmut Arslan: "Emekli sisteminin değişmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

HAK-İş​ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya'da basın açıklaması düzenledi. Arslan, emeklilerin maaşlarının asgari ücretin altında olmaması gerektiğini vurgulayarak emeklilik sistemini eleştirdi.

EMEKLİ SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ GEREKİYOR

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İş) Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın açıklamaları şöyle;

"Son 8 yıldır emeklilerimizin, emekli oldukları zaman asgari ücretin aşağısında ücret aldığını görüyoruz. Eğer ki yeni bir düzenleme olmazsa 2024'te 12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı, asgari ücret de 17 bin lira. Dolasıyla bu hayatlarının baharında işe girmiş ve gerçekten bir ömür ülkesine, iş yerine hizmet etmiş, primini ödemiş, ödediği primle emeklilik hayali kurmuş, emekli olduktan sonra da kendilerine verilen maaşın asgari ücretin altında olması başka bir şekilde izah edilemez

Asgari ücretin çok yüksek olması da doğru bir yaklaşım değil. Dolasıyla emekli sisteminin değişmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

PRİM ÖDEYENİN MAAŞI DÜŞÜYOR

2024 yılında emekliliği gelen bir arkadaşımız 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 35 daha yüksek oluyor. Bir yıl fazla prim ödüyor arkadaşımız, 2024'te değil de 2025'te emekli olmak istiyor, 2025 yılında emekli olursa 2024'teki emekliye göre maaşı yüzde 35 daha düşük. Böyle bir mantık olabilir mi? Bir yıl daha fazla prim ödüyorsunuz ama maaşınız düşüyor.

Aylık bağlama kriterlerimizden bir tanesi enflasyon​. Enflasyon da bir önceki oranlara göre belirleniyor. Sistemin acilen düzeltilmesi gerekiyor. Primin fazla ödendiği, sistemde daha fazla kalan insanın daha az aldığı bir model Türkiye'nin modeli olamaz."