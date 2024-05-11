Hakkari'ye 535 milyon TL'lik dev yatırım! İmzalar atıldı

11 May 2024 15:21 - Güncelleme : 11 May 2024 15:23

Hakkari için ürküten deprem açıklaması! Felaket senaryoları sıralandı: Büyük yıkım

Hakkari için ürküten deprem açıklaması! Felaket senaryoları sıralandı: Büyük yıkım

Hakkari’de 535 milyon TL’lik ‘Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesi’nin birinci kısım yapım işi için imzalar atıldı.

İMZALAR ATILDI

Hakkari Valisi Ali Çelik sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Hakkarimizin bereketli topraklarını su ile buluşturacak Yüksekova Dilimli Barajı Sulama Kanalı Projesinin 1. Kısım yapım işi için imzalar atıldı" ifadelerine yer verdi.

Baraj, 2045 yılına kadar Yüksekova'nın içme ve sulama suyu ihtiyacını karşılayacak.