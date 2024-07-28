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Halk ekmek büfelerinde kredi kartıyla alışveriş başladı

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
28 Temmuz 2024 18:21 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 18:36
Halk ekmek büfelerinde kredi kartıyla alışveriş başladı

Eskişehir'de halk ekmek büfelerinde kredi kartıyla alışveriş yapma imkanı getirildi. Yalnızca nakitle ödeme yapılan büfelerde bozuk para sorununun da önüne geçebilecek bu adım herkesi sevindirdi.

Ekmek ve ekmek türevi diğer gıda maddelerinin satışını yapan halk ekmek büfeleri sadece nakitle alışverişlere son vermeye başladı. Son zamanlarda ekmek fiyatlarının artışıyla da rağbet gösterilen halk ekmek büfeleri kartla da alışveriş imkanı getirdi.

Halk ekmek büfelerinde kredi kartıyla alışveriş başladı - 1. Resim

Eskişehir Büyükşehir Belediyesine bağlı Halk Ekmek satış büfeleri nakit alışverişe alternatif olarak kredi kartı ile satış dönemine başlıyor. Halktv'nin haberine göre şehrin 69 farklı noktasında satış merkezi olan Halk Ekmek büfelerinden 57'sinde kredi kartlı satışlar başladı. Kalan 12 büfede kurulum aşamaları devam ediyor.


 

 

 

Kaynak: tgrthaber.com
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