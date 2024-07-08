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Halk Ekmek ve Halk Süt'ün ardından Halk Yumurta geliyor! Uygun fiyata sağlıklı yumurta satılacak

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 16:47 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:46
Halk Ekmek ve Halk Süt&#039;ün ardından Halk Yumurta geliyor! Uygun fiyata sağlıklı yumurta satılacak

Halk Yumurta hizmeti başladı. Uygun fiyata sağlıklı yumurta şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşturulmaya başlandı. Temel besin kaynaklarından olan yumurtaya ulaşmakta zorlanan tüketiciler için Halk Yumurta projesi can suyu olacak.

Uşak belediyesi’nin Halk Ekmek ve kısa süre önce satışına başladığı Halk Süt projesinin ardından Halk Yumurta projesi de vatandaşla buluşmaya hazırlanıyor. Pazartesi gününden itibaren halk ekmek büfelerinde satışta olan doğal ve sağlıklı halk yumurtalar sofralara gelecek. 

HALK YUMURTA SATIŞTA

Vatandaşın hane ekonomisine katkı sağlayacak Halk Yumurta projesi devreye girdi.

Uşak Belediyesi’nin başlattığı projede 30’lu Halk Yumurta uygun fiyata vatandaşla buluşacak. 

Artan süt fiyatlarının ardından tüketiciye nefes olacak Halk Yumurtalar, Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak.

Halk Ekmek ve Halk Süt'ün ardından Halk Yumurta geliyor! Uygun fiyata sağlıklı yumurta satılacak - 1. Resim

30'LU HALK YUMURTANIN FİYATI 60 TL OLACAK

Uşak’ta uygun fiyata sağlıklı yumurta satışı bugün başladı.

30’lu Halk Yumurtanın 60 TL’den satışa sunulduğu proje için konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, " Vatandaşımızın hane ekonomisine az da olsa bir katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize. Ben Halk Yumurtanın şimdiden kentimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

Halk Ekmek ve Halk Süt'ün ardından Halk Yumurta geliyor! Uygun fiyata sağlıklı yumurta satılacak - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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