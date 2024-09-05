Halk kredi ve kartlara sarıldı, mevduat geriledi! BDDK açıkladı

05 Eylül 2024 15:23 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:48

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenini paylaştı. Açıklanan verilere göre, kredi ve kredi kartları artarken mevduat eridi. KKM'deki düşüş ise65 milyar 300 milyon lira oldu. Veriler 29 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor. İşte tüketici kredileri, takipteki alacaklar, kredi ve kredi kartları ve mevduat oranlarında son durum.

Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 40 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri 1 milyar 40 milyon dolar azaldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bülteninde yer alan verilere göre, mevduat eridi, kredi ise arttı. Krediler 14 trilyon 490,7 milyar TL'den 14 trilyon 587,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 503,7 milyar TL'den 17 trilyon 441,4 milyar TL'ye indi.

KREDİ VE KREDİ KARTLARI ARTTI

Kredi ve kredi kartlarında artış yaşanırken mevduat geriledi.

Krediler 14 trilyon 490,7 milyar TL'den 14 trilyon 587,2 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 17 trilyon 503,7 milyar TL'den 17 trilyon 441,4 milyar TL'ye düştü.

Tüketici kredileri 1 trilyon 782 milyar TL'den 1 trilyon 797,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 538,6 milyar TL'den 1 trilyon 586 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 249,7 milyar TL'den 252,9 milyar TL'ye yükseldi.

KKM'DEN ÇIKIŞ SÜRÜYOR

Kur Korumalı Mevduat'ta ise bir haftada 65.3 milyar liralık çıkış yaşandı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 659 milyar 744 milyon liradan 1 trilyon 594 milyar 444 milyon liraya düştü.

KKM'deki düşüş 65 milyar 300 milyon lira olarak gerçekleşti.