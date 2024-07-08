Halkbank, suç örgütüyle bağlantılı firma ve şahıslara kredi kullandırıldığına dair haberleri yalanladı

08 Temmuz 2024 16:22 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:21

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

TÜİK'in enflasyon hesabı için kullandığı rakamlar şaşkına çevirdi! Yurt ücreti 457, kira 5 bin 800 TL

Halkbank, son günlerde bazı medya yayınlarında ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan gönderiler hakkında KAP'a açıklamada bulundu. Halkbank, mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair haber ve söylentileri tamamıyla yalanladı.

HALKBANK'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Halkbank'tan KAP'a yapılan 'kredi' açıklamasında mevzuata aykırılığın söz konusu olamayacağı ifade edildi.

Halkbank, konuyla ilgili haberler hakkında yasal işlem başlatmaya hazırlandığını duyurdu.

Suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırıldığına dair haber ve söylentilerin tamamıyla gerçeğe aykırı olduğunun altını çizdi.

KAP'a yapılan açıklama şöyle;

"Bankamızın mevzuata aykırı olarak suç örgütüyle bağlantılı olduğu ileri sürülen firma ve şahıslara kredi kullandırdığına dair haber ve söylentiler, tamamıyla gerçeğe aykırı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, yanıltıcı, hisse değerini etkileyici, kişisel yaklaşım ve yorumlara dayalı niteliktedir.

Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte haksız haber ve yorumların yapılması, Bankacılık Kanunu'nun "İtibarın Korunması" başlıklı 74. madde hükümlerine aykırılık teşkil etmekte olup haksız haber ve yorum yapanlar hakkında yasal haklarımız kullanılacaktır. "