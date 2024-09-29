Haluk Bayraktar'dan algı operasyonlarına tepki! İsrail malı Heron'larla Türk SİHA'larını kıyasladı

29 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 11:33

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Türk SİHA'ları hakkında sosyal medyada yapılan kara propagandalara sert çıktı. Bayraktar, paylaşımında geçmişte yüzlerce milyon dolar ödenerek İsrail'den alınan Heron'larla ilgili çarpıcı bir kıyasa yer verdi.

BAYKAR​ Genel Müdürü Haluk Bayraktar​, Türkiye'nin bayta insansız hava araçları olmak üzere son 20 yılda savunma sanayiindeki attığı adımlardan bahsederken, buna karşılık sosyal medyada aleyhte döndürülen algı operasyonlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'den alınan yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik edilen Heron'ların yol açtığı operasyonel zorluklara değinen Haluk Bayraktar, Türkiye'nin kat ettiği gelişimi çarpıcı bir kıyasla özetledi.

İSRAİL MALI HERON İLE KIYASLADI

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar İsrail'den tedarik edilen Heron'ların veya yurtdışından milyarlarca dolar ödenerek alınan diğer askeri ürünlerin eleştiri konusu olduğunu gördünüz mü? Sosyal medyada bu konular hakkında bir tartışma yapıldığını hatırlıyor musunuz?

Bundan 20 yıl önce Türkiye, İsrail'den Heron insansız hava araçlarını yüzlerce milyon dolar ödeyerek tedarik ediyordu. Üstelik bu araçlar silahsızdı. Yerli muadillerine göre 5-10 kat daha fazla maliyetle temin edilen bu sistemler, hem yüksek maliyet hem de operasyonel zorluklar çıkarıyordu. Türkiye bu araçları kullanırken birçok problemle karşılaşıyor ve çözüm dahi bulamıyordu.

TÜRKİYE, DÜNYA PAZARININ LİDERİ

Aradan geçen 20 yılda Türkiye, bu alanda devrim niteliğinde adımlar attı. Bugün en ileri teknolojik kabiliyetlere sahip SİHA​'ları üretiyor ve ihtiyaçlarımızı çok daha maliyet etkin bir şekilde karşılıyoruz. Dahası Türkiye bu alanda dünya pazarının lideri konumuna geldi

Kardeş ülke Azerbaycan'daki ADEX Uluslararası Savunma Fuarı'nda Türk firmalarının dominant bir rol üstlenmesi ve büyük sponsorlar arasında yer alması da bu başarının en somut göstergesidir. Bu gelişmeden ancak gurur duyulabilir.

Sosyal medyada bize karşı yürütülen "false flag" operasyonlarına alışığız. Ülkemizin milli kazanımlarını sosyal medya operasyonlarına kurban ettirmemeye kararlıyız."