Hamburger, döner ve kebaptan sonra sıra suya geldi! Şikayet yağıyor

24 Kasım 2024 06:16 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 06:19

Döner, hamburger, kebap gibi ürünler için alınan karar sonrası denetimler başladı. Ekipler İstanbul'da bir bir menüleri inceledi. Müşterileri kandırmaya yönelik menülerde yanıltıcı bilgi verenler için tutanak tutuldu. Tüketicilerin su konusunda şikayet yağdırdığına dikkat çekerek bu konuda da denetim başlayacağı ilan edildi.

İstanbul​ Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, İstanbul'da 47 ekibin katılımıyla 27 ilçede yiyecek-içecek sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yönelik gramaj denetimlerinin yapıldığını duyurdu. Denetimlerde işletmelerin giriş kapılarında fiyat tarifelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde yer alıp almadığına bakıldı. Ayrıca menüdeki döner, hamburger, kebap gibi ürünlerin gramaj bilgileri kontrol edildi.

Galataport'taki denetimler sırasında açıklama yapan Menteşe, işletmelere sattıkları ürünlerin listesini dış mekânda görünür bir yerde bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlattı. Menteşe, tüketicilerin ticari haklarını koruma ve bilinçlendirme amacıyla ocak ayından bu yana yaklaşık 38 bin restoranda bu kapsamda denetim​ yaptıklarını ve eksik görülen konularda idari yaptırımlar uygulandığını belirtti.

TUTANAK TUTULDU

Vatandaşlar tarafından en çok tüketilen döner, hamburger, iskender gibi ürünlerin farklı isimlerle satıldığını ifade eden Menteşe, “Ekmek arası döner veya sandviç döner gibi farklı adlar altında satılan ürünlerin gramaj bilgisi belirtilmiyordu, bu da fiyat farkına neden oluyordu. Bu durumu netleştirmek için gramaj bilgisi eklenmesi zorunluluğunu getirdik. Bugün burada 10'un üzerinde işletmeyi denetledik ve gramaj bilgisi olmayanlarla ilgili tutanaklarımızı tuttuk”dedi.

SIRA SUDA

Son günlerde su fiyatlarına yönelik şikayetler aldıklarını söyleyen Menteşe, "Gittiğimiz yerlerde onları da incelememize aldık. Onlarla ilgili de gerekli işlemlerimizi yaptık. Denetimlerimiz bu kapsamda devam edecek." dedi.