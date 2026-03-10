Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Hamdi Ulukaya serveti ne kadar kimdir? Forbes'in Türk milyarderler listesi

Forbes, 2026 yılı Türk dolar milyarderleri listesini 10 Mart 2026 tarihi itibarıyla kamuoyuna duyurdu. Bu yıl listede 43 isim bulunurken, toplam servet 106 milyar dolara yükselerek rekor düzeyde artış gösterdi. Listenin zirvesinde ise dikkat çeken bir değişim yaşandı; yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, rakiplerini geride bırakarak Türkiye’nin en varlıklı ismi konumuna geldi.

Hamdi Ulukaya serveti ne kadar kimdir? Forbes'in Türk milyarderler listesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 18:55

Uluslararası ekonomi dergisi , 2026 yılı dolar milyarderleri sıralamasını yayımladı. Açıklanan listeye göre Türkiye kökenli iş insanları arasında ilk sırayı, ABD’de kurduğu yoğurt markasıyla küresel ölçekte başarı elde eden Hamdi Ulukaya aldı. Ulukaya’nın mal varlığı 13,5 milyar dolar olarak hesaplandı. ABD merkezli gıda firması ’nin kurucusu olan Ulukaya, son yıllarda şirketinin büyümesiyle servetini kayda değer biçimde artırarak Türkiye kökenli milyarderler arasında liderliğe yükseldi.

Hamdi Ulukaya serveti ne kadar kimdir? Forbes'in Türk milyarderler listesi

HAMDİ ULUKAYA SERVETİ NE KADAR?

ABD’de hayata geçirdiği Chobani markasıyla küresel gıda sektöründe önemli bir konuma ulaşan Hamdi Ulukaya, 2026 listesinin açık ara birincisi oldu. 13,5 milyar dolarlık servetiyle Ulukaya, listenin zirvesine çıkan ilk gıda girişimcilerinden biri olarak kayıtlara geçti. Dünyanın en zengin kişisi ise 839 milyar dolarlık varlığıyla Elon Musk oldu. Onu 257 milyar dolarla Larry Page ve 237 milyar dolarla Sergey Brin izledi.

Hamdi Ulukaya serveti ne kadar kimdir? Forbes'in Türk milyarderler listesi

FORBES TÜRK MİLYARDERLER LİSTESİ

Türk milyarderler sıralamasında ilk 10’da şu isimler yer aldı:

  1. Hamdi Ulukaya: 13,5 milyar dolar
  2. Murat Ülker: 5,2 milyar dolar
  3. Şaban Cemil Sabancı: 4,9 milyar dolar
  4. Erman Ilıcak: 3,7 milyar dolar
  5. Ferit Şahenk: 3,1 milyar dolar
  6. Filiz Şahenk: 2,8 milyar dolar
  7. Semahat Sevim Arsel: 2,8 milyar dolar
  8. Selçuk Bayraktar: 2,7 milyar dolar
  9. Feridun Geçgel: 2,6 milyar dolar
  10. İpek Kıraç: 2,5 milyar dolar
Hamdi Ulukaya serveti ne kadar kimdir? Forbes'in Türk milyarderler listesi

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 1972 yılında İliç’te doğmuş, Türk asıllı bir girişimci ve iş insanıdır. ABD’nin en çok satan süzme yoğurt markası Chobani’nin kurucusu, sahibi, yönetim kurulu başkanı ve CEO’su olarak bilinmektedir. Chobani tarafından üretilen Yunan tipi yoğurtlar kısa sürede raflarda yoğun ilgi görmüş ve beş yıl içinde yıllık satışları 1 milyar doları aşarak ABD’nin lider yoğurt markalarından biri haline gelmiştir. 2013 yılında Ulukaya, uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young tarafından “Dünyada Yılın Girişimcisi” seçilmiş, 2016’da ise şirket kârının yüzde 10’unu çalışanlarla paylaşma kararı alarak iş dünyasında dikkat çekmiştir.

#forbes
#Milyarderler Listesi
#Chobani
#Hamdi Ulukaya
#Türk İş İnsanları
#Ekonomi
