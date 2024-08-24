Hamsi altınla yarışacak! Hamsi avlanma kotası piyasayı altüst edecek

24 Ağustos 2024 11:06 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 12:26

Özgür Özel'den fındık ve hamsi hesabıyla emekli maaşı çıkışı: 26 bin lira olacaktı!

Özgür Özel'den fındık ve hamsi hesabıyla emekli maaşı çıkışı: 26 bin lira olacaktı!

Hamsiye getirilen 400 bin ton av kotasının fiyatları etkilemesi bekleniyor. Güncel balık fiyatlarında hamsinin zamlanması bekleniyor. Balıkçılar Türkiye'de son 10 yılda en çok tüketilen balık olan hamsiye getirilen kota sınırının hamsi avcılığını daha da zora soktuğunu iddia etti.

BALIKÇILAR HAMSİ KOTASINDAN ŞİKAYETÇİ

Hamside av miktarına kota getirildi. Artık yalnızca 400 bin ton hamsi avlanabilecek. Kararla birlikte kayıt dışı avlanmanın önüne geçilmesi ve biyoçeşitliliğin korunması hedefleniyor.

Balıkçıları ise hamsi kotası endişesi sardı. Balıkçılar getirilen kota ile birlikte hamsi fiyatının 200 TL'yi aşacağını öngördü.

HAMSİ ALTINLA YARIŞACAK

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, avlanma kotasının balıkçı ve vatandaşları olumsuz etkileyeceğini savundu.

Hamsi avı, Türkiye'deki balıkçılık faaliyetlerinin yüzde 65'ini oluşturuyor. Bu kapsamda getirilen kota kararı hamsi fiyatlarını artırabilir.

Atıf Malkoç: “Hamsi altınla yarışacak, hamsinin 200 TL'den aşağıya satılacağını düşünmüyorum" dedi ve şöyle devam etti;

“Palamut, istavrit ve çinakop bolca var. Hamsiyle ilgili ise bilinmeyen bir yön önümüze koyuldu.

Hamsi avlama sınırı bizde en az 9 cm, diğer Karadeniz ülkelerinde ise 6 cm. Bir de buna kota sınırlama eklendi. Onlarda da kota var ama bizim küçük diye tutmadığımız hamsiyi onlar tutuyor.

Diğer ülkelerde kota 100 bin tonken 250 bin ton hamsi tutuyorlar.

"MİLLET UCUZ HAMSİ BEKLEMESİN"

Yıllardır bu uyarıları yapıyoruz. En sonunda hamsi avcılığı bitirildi. Bundan sonra millet ucuz hamsi yemeyi beklemesin.

Hamsi bundan sonra altın fiyatlarıyla yarışacak.

Böyle bir bilinmeze girdik, sonuçlarını göreceğiz. Hiç umudumuz yok."