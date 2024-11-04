Hanehalkı yüzünü yeniden TL mevduata çevirdi! 7 yılın zirvesine ulaştı

04 Kasım 2024 10:47 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:06

Yüksek getirili bir TL tasarruf hesabınız varsa, hesabınızın faizinde son zamanlarda bir artış fark etmiş olabilirsiniz. Banka hesap faiz oranları artıyor. TL mevduatın payında 7 yılın zirvesi görüldü. Hacmi ise 10 trilyon lirayı aştı. Yükselen mevduat faizleri, yatay seyreden döviz kuru ve dalgalı borsa vatandaşı yeniden TL mevduata yöneltti.

Türk lirası yeniden ilgi görmeye başladı. Artan yaşam maliyetiyle, enflasyonla mücadele için ek yöntemler düşünmeye başlayan vatandaş yüzünü yeniden mevduatlara çevirdi. 25 Ekim itibariyle standart TL mevduat hacmi 10 trilyon lirayı geçti. Toplam içindeki payı da yüzde 55,78 ile 7 yılın zirvesini gördü.

TL YENİDEN PARLADI KKM GERİLEDİ

Hanehalklarının TL mevduata yeniden dönüş hikayesi standart TL mevduatın yeni zirvelerini görmesini sağladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre 7 yılın zirvesine çıkan standart TL mevduatın oranına karşılık KKM’nin payı yüzde 7,63’e, döviz mevduatın payı da yüzde 36,6’ya indi. Standart TL mevduat tarihte ilk kez 25 Ekim haftasında 10 trilyon lirayı aştı.

Toplam mevduat 18 trilyon 19 milyar liraya çıktı. Böylece toplam mevduat içinde standart TL mevduatın payı yüzde 55,78’e yükseldi.

Kur korumalı mevduatın toplam mevduat içindeki oranı da yüzde 7,63’e, yabancı para mevduatın oranı da yüzde 36,6’ye indi.