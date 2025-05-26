Hangi maaş ne kadar artacak? İşte memur, emekli ve işçi maaşına refah payı zam oranı

2025 yılına girilirken emeklilerin maaş artışları kamuoyunun sıcak gündemi olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon karşısında maaşların alım gücünü kaybetmesi, “refah payı” beklentisini yeniden alevlendirdi. Sendikalar yüzde 10 refah payı zammı öneriyor. Peki refah payı zammı memur, işçi ve emekli maaşını ne kadar artıracak?

2025 yılına girilirken emeklilerin maaş artışları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle yüksek enflasyon karşısında maaşların alım gücünü koruyamaması, "refah payı" beklentisini yeniden alevlendirdi. Hükümetten ise bu konuda henüz net bir açıklama gelmedi.

NİSAN ENFLASYON RAKAMLARI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Nisan ayı verilerine göre:

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Yıllık bazda ise TÜFE'deki artış yüzde 37,86 olarak kaydedildi. Aylık bazda en çok artış gösteren kalemler gıda, ulaştırma ve ev eşyası oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de artış eğilimini devam ettirdi. Nisan ayında üretici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 2,76 artarken, yıllık bazda artış oranı yüzde 28,55’e yükseldi. Bu veriler, üretici maliyetlerinin tüketici fiyatlarına yansıma ihtimalini artırıyor.

ENFLASYON KARŞISINDA MAAŞLAR YETERSİZ KALDI, REFAH PAYI İSTENİYOR

Memur ve emekli sendikaları, maaşlara yapılacak zamların enflasyon farkının ötesine geçmesi gerektiğini savunarak, ilave refah payı talep ediyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 2025’in ilk altı ayında yüzde 15 zam ve yüzde 10 refah payı talep ettiklerini duyurdu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise enflasyon farkının zam gibi gösterilemeyeceğini belirterek, refah payının kalıcı hale getirilmesini istedi.

REFAH PAYI KİMİ NE KADAR ETKİLEYECEK?

Refah payı Temmuz ayında açıklandığında Memur-Sen'in talep ettiği şekilde yüzde 10 olarak gerçekleşirse memur, emekli ve işçi maaşları ne kadar etkilenecek? İşte kalem kalem zam oranları...

HÜKÜMET EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM PLANLIYOR

Öte yandan hükümet cephesinden gelen açıklamalar ise daha temkinli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ancak, refah payı ile ilgili şu ana kadar somut bir adım atılmış değil.

2025 Ocak ayında memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54 oranında zam yapılmıştı. Bu artış, yüzde 6 toplu sözleşme zammı ve yüzde 5,54’lük enflasyon farkından oluştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenecek.

REFAH PAYI KİMLERE UYGULANABİLİR?

Memurlar ve memur emeklileri: Genellikle toplu sözleşme kapsamındalar. Refah payı, enflasyon farkı üstüne ekstra artış olarak verilebilir.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: Enflasyon oranına göre zam alıyorlar, ancak refah payı verilmesi siyasi bir kararla olur.

İşçiler (asgari ücretle çalışanlar): Refah payı ancak asgari ücret ara zammı şeklinde olur. Bu, Çalışma Bakanlığı ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla olur.

REFAH PAYI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Refah payı uygulamasına ilişkin kararların Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor. Bu dönemde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapacağı çalışmalar sonucunda refah payı uygulamasının olup olmayacağı ve tam oranı belli olacak.