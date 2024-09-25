Hangi masraf ev sahibine, hangisi kiracıya: Net açıklama geldi! Kiracılar ve mülk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor

25 Eylül 2024 16:18 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:34

Ev sahipleri ve kiracılar arasında masrafların doğru pay edilmesi kritik önem taşıyor. Anlaşmazlıkların açılmaması adına kiracı ve mülk sahibi arasındaki masraf paylaşımı net bir şekilde izah edildi. Peki, hangi masraflar kiracıya hangileri ev sahibine ait? Uzmanından net açıklama geldi.

Masraflar ve kiracı​ sorumlulukları emlak sektöründe kritik önem taşırken ev sahibine ait masraflar da bulunuyor. Kiracılar ile ev sahipleri arasında mülke yapılan masrafların paylaşımı büyük anlaşmazlıkları doğuruyor. Gayrimenkul​ Değerleme Uzmanı Ceyda Ufuk resmi sosyal medya hesabından konuya dair net açıklama yaptı.

EV SAHİBİ​ NELERİ KARŞILAR?

Ev sahibi, kullanımdan dolayı yıpranmalar haricindeki gayrimenkul ile ilgili masrafları karşılamakla yükümlüdür. Gayrimenkul ile ilgili sigorta​ ve vergi gibi giderleri ev sahibi öder.

ZORUNLU GİDERLER KİRADAN DÜŞER Mİ?

Yasa koyucu da 6098 sayılı TBK madde 302'de konuyu şu şekilde düzenlemiştir: Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.

KİRACI NELERİ ÖDEMEK ZORUNDA?

TBK madde 317'ye göre kiracı, kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemek zorunda. Elektrik, su, doğal gaz veya temizlik bedeli gibi gider kalemleri kiracıya aittir. Bunlar, kiracının kullanımına bağlı olan giderlerdir.

HANGİ MASRAF KİRACIYA HANGİSİ EV SAHİBİNE AİT?

Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ceyda Ufuk resmi sosyal medya hesabından konuya dair net açıklama yaptı.