Harç gelirleri katlanacak! Tapu harcı belli oldu: İşte 2025 yılı harçları

28 Kasım 2024 17:10 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 17:29

Türkiye'nin 2025 yılı için belirlediği harç gelirleri hedefi, 282 milyar 538 milyon 376 bin lira olarak açıklandı. Gelirin büyük bir kısmı, özellikle gayrimenkul alım-satım işlemlerinde uygulanan tapu harçlarından elde edilecek. Tapu harçlarının yanı sıra, farklı kategorilerdeki harçlar da bütçeye katkı sağlayacak. İşte detaylar...

Türkiye​ Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, harç gelirlerinin kamu finansmanındaki kritik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Bütçe hedeflerine göre, 2025 yılında tapu harçlarından elde edilecek gelir, tüm harç gelirlerinin en büyük payını oluşturacak.

TAPU HARÇLARI İLK SIRADA YER ALDI

2025 yılında gayrimenkul alım-satım işlemlerinden tahsil edilecek tapu harçlarından toplam 122 milyar 488 milyon 929 bin lira gelir bekleniyor. Bu tutar, toplam harç gelirlerinin %43,4’üne denk geliyor ve bütçenin en önemli gelir kalemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

YARGI HARÇLARI İKİNCİ BÜYÜK PAYI ALIYOR

Harç gelirlerinde ikinci sırada yer alan yargı harçlarından ise 50 milyar 926 milyon 337 bin lira gelir bekleniyor. Bu kapsamda ticaret sicil, esnaf sicil ve diğer yargı işlemleri için alınan harçlar önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

DİĞER HARÇ GELİRLERİ

Bütçede farklı alanlarda alınacak harçlardan da ciddi gelirler elde edilmesi hedefleniyor. İşte bu harç türlerinden tahmin edilen gelirler:

Pasaport ve Konsolosluk Harçları: 18 milyar 398 milyon 163 bin lira

Noter Harçları: 12 milyar 379 milyon 25 bin lira

Trafik Harçları: 13 milyar 72 milyon 169 bin lira

Gemi ve Liman Harçları: 1 milyar 90 milyon 632 bin lira

Diğer Harçlar: 62 milyar 96 milyon 206 bin lira

"Diğer harçlar" kategorisinde ise yurt dışı çıkış harcı, özel güvenlik harçları ve Türk uluslararası gemi sicil kayıt harçları gibi çeşitli kalemler yer alıyor.

TOPLAM HARÇ GELİRLERİ 282,5 MİLYAR LİRAYI BULACAK

2025 bütçesinde harç gelirlerinden toplam 282,5 milyar lira tahsil edilmesi bekleniyor. Bu rakam, bütçenin önemli bir ayağını oluştururken, özellikle tapu harçlarına yönelik yüksek oranların vatandaşlar üzerinde ekonomik bir yük oluşturabileceği belirtiliyor. Bütçe teklifinde, bu gelirlerin kamu finansmanına sağlayacağı katkılar kadar, toplumsal etkilerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.