Harşit Çayı'nı kapkara yapan meyve suyu fabrikasının cezası belli oldu

Gümüşhane'de Harşit Çayı'na akaryakıt sızmasına neden olarak çayın yüzeyine kapkara yapan meyve suyu fabrikasına uygulanan ceza miktarı belli oldu.

Gümüşhane'de bir meyve suyu fabrikasına ait tankerden yakıt aktarımı sırasında yaklaşık 100 litre fuel oil Harşit Çayı'na sızdı.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada 05 Temmuz 2025 tarihinde Tekke Beldesi'nde faaliyet gösteren meyve suyu fabrikasının yakıt tankerine dolum yapıldığı sırada meydana gelen teknik arıza sonucu yaşandığı bildirildi.

Fuel oilin Harşit Çayı'na sızdığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucu tespit edildi.

MİLYONLUK CEZA KESİLDİ

Açıklamada, sızıntının çevre denetim tutanağı ve olay yerinde çekilen fotoğraflarla kayıt altına alındığı belirtildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca ilgili firmaya 1 milyon 337 bin 445 TL idari para cezası uygulandığı ifade edildi.