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 | Selahattin Demirel

Hasadı başladı! Kilosu Bin 300 TL'den satılıyor, her gün 1 kaşık tüketilmeli

Türkiye'deki bal üretiminde başı çeken illerimiz arasında yer alan Mersin'de baharın gelmesiyle sıfır rakımda milyonlarca arının gram gram topladığı polende hasat yapıldı. Birçok faydası olduğu bilinen ve sağlık açısından altın değerinde olan polenin kilogram fiyatı bin 300 TL civarında.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 21:16
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 21:16

Türkiye'de arıcılıkta ilk 5'de yer alan Mersin'de sert geçen kış, ardından yaşanan zirai don nedeniyle tam anlamıyla bahar geç geldi, çiçek mevsimini iki hafta geç başladı. Özellikle sıfır rakımda çiçeklerin açmasıyla milyonlarca arı da polen topladı. Arıların gram gram topladığı polenlerin hasadı da başladı.

KİLO FİYATI BİN 300 TL

Kilogram fiyatının bin 300 TL civarında olduğu belirtilen polen, doğal protein olarak dikkat çekiyor. Sıfır rakımda başlayan Toroslar ve Eğriçayır yaylasında devam edecek sezonun bereketli geçmesi bekleniyor. Kentte 4 bin arıcının sezonda yaklaşık 200 ton civarında hasat elde edeceği tahmin ediliyor.

Hasadı başladı! Kilosu Bin 300 TL'den satılıyor, her gün 1 kaşık tüketilmeli

Mersinde baharın gelmesiyle birlikte polen hasadına başladıklarını belirten arıcı Celal Çay, " Kış mevsimi güzel geçti, yerini güzel bir bahara bıraktı. Güzel baharda arılara güzel polen sağladı. Bununda hasadını yapıyoruz, yüzlerimiz gülüyor" dedi.Bu sene sert geçen kışın ardından don da olduğunu anlatan Çay," Bir çok bitki donda zarar da gördü. Biz kötü olacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı. Hemen havaların ısınmasıyla birlikte çiçekler açtı, arılarımıza polen sağlamaya başladı"diye konuştu.

"HER GÜN 1 KAŞIK TÜKETİLMELİ"

Son yıllarda çocuklu aileler başta olmak üzere, sporcular ve sağlıklı ürün tüketenlerin büyük bir talep oluşturduğuna dikkat çeken Çay," Bahar Torosların eteği ile zirvesine aynı anda gelmiyor. Şu anda 0 rakımdayız, arılarımız burada polen getiriyor. Birkaç gün sonra burada bahar sona erecek biraz daha yüksek rakımda bahar başlayacak. Biz de arılarımızı baharın peşinden yukarıya doğru taşıyacağız. En son haziran ayından Eğriçayır Yaylası'nda yolculuğumuzu sonlandıracağız. Orada bekledikten sonra güz ile birlikte tekrar geri dönüşe başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Hasadı başladı! Kilosu Bin 300 TL'den satılıyor, her gün 1 kaşık tüketilmeli

Eşiyle birlikte polen hasadı yapan 2 çocuk annesi Gökçe Çay'da güzel bir verim aldıklarını kaydetti. Çay, her gün bir kaşık polen tüketerek doğal protein kaynağı sağlanabileceğini belirterek, kedisinin de çocuklarına tükettirdiğini aktardı.

Polenin arı mahsulü olarak arıcıların geçim kaynaklarından birinin de polen olduğuna vurgu yapan arıcı Hayrettin Gürbüz'de sezondan umutlu olduklarını, arıların bahara tepkisinin de güzel olduğunu dile getirdi.

"YOĞURDA, BALA HER ŞEYE KATABİLİRSİNİZ"

Aı ürünleri üzerine çalışmalar yapan Mersin Üniversitesi Gıda Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahir Turhan ise "Özellikle polen protein ve amino asit açısından çok zengindir. Bu amino asidin bir kısmını insan vücudu kendisi üretir, bir kısmını dışardan almak zorunda kalır. Polende bu açıdan çok zengindir. Bu da sağlık ve metabolizma açısından önemlidir. Özellikle B vitaminleri açısından oldukça zengindir.

Hasadı başladı! Kilosu Bin 300 TL'den satılıyor, her gün 1 kaşık tüketilmeli

Kimisi kanıtlanmış, kimisi kanıtlanmamış bir çok faydası vardır. Genel olarak konuşacak olursak polen sağlıklı bir gıdadır. Bunlar yüzyıllardır faydası bilinen arı ürünleridir. Polen kovandan elde edilen en önemli 6 üründen bir tanesidir. Türkiye'de balcılığa ağırlık veriliyor fakat son dönemde polenin de ön plana çıkması sevindirici bir olay. Tüketim sade olabilir, yoğurda bala, istediğiniz her şeye katabilirsiniz yeter ki o sizin bünyenize girsin. Bizde her gün bir tatlı kaşığı polen tüketilmesini öneriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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