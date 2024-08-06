Hasat başladı, sezonun ilk satışı yapıldı! Kuru incirin fiyatını duyan şaştı kaldı

06 Ağustos 2024 17:15 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:32

Nazilli'de her yıl düzenlenen geleneksel sezonun ilk kuru incir alım ve tescil töreni bu yıl da renkli anlara sahne oldu. Kuru incir sezonunun açılışı için düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve ilçe protokolü de katıldı.

EN YÜKSEK TEKLİFİ VEREN İNCİRLERİ ALDI

Üreticiler tarafından getirilen sezonun ilk kuru inciri açık artırmaya sunuldu. Çekişmeli geçen artırmanın sonunda Kaymakam Kan, kilo başına 600 TL ile en yüksek teklifi vererek kuru incirleri satın aldı.

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlk kuru incir alımını gerçekleştirdiklerini ve sezonun hayırlı olmasını dilediğini söyledi. İlk kuru inciri 600 TL'den alan Kan, incirin bu fiyatı hak ettiğini belirtti.

"MİLLETİMİZİN ÜRETİME İHTİYACI VAR"

Kuru incirin çok lezzetli, çok güzel ve çok keyifli bir ürün olduğunu aktaran Kan, "Tüm üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çünkü vatanımızın, milletimizin üretime ihtiyacı var. Onun için tüm çalışkan Nazillililere emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.