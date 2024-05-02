Hasat edilen ilk buğday GTB'de işlem gördü

02 May 2024 17:25 - Güncelleme : 02 May 2024 17:34

İş arayanlar dikkat! En çok iş ilanı yayımlayan sektör belli oldu

İş arayanlar dikkat! En çok iş ilanı yayımlayan sektör belli oldu

Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) tarafında yapılan açıklamaya göre, Yumurtalık ilçesine bağlı Deveciuşağı Mahallesi'nde çiftçi Salih Güler tarafından hasat edilen sezonun ilk buğdayı Gaziantep'e getirildi.

İLK FİYAT BELLİ OLDU

GTB Hububat-Bakliyat Satış Salonları'nda işlem gören buğday, kilogramı 10 lira 30 kuruştan alıcı buldu. Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

Mevsim şartları ve sıcaklıkların buğdayın oluşumu ve hasadı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu belirten Akıncı, ilk buğday hasadının genellikle daha sıcak bir iklime sahip olan Adana'da gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum ve iklim şartlarından dolayı tarımsal alanda büyük potansiyele sahip olduğunu anlatan Akıncı, stratejik öneme sahip buğdayın tarımsal üretimin bel kemiğini oluşturduğunu vurguladı.

HAZİRAN AYI BEKLENİYOR

Akıncı, Türkiye'de en fazla üretilen ve tüketilen tarım ürünlerinin başında gelen buğdayda bu sezon olumsuz bir durum yaşanmaması halinde geçen yılın rekoltesine yakın bir rekolte beklendiğini ifade etti.

GTB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Alagöz de Gaziantep ve ilçelerinde sulu tarım yapılmayan kıraç alanlarda haziran ayının ilk haftasından itibaren, sulu tarım yapılan arazilerde ise haziranın 15'i veya 20'sinden sonra biçerdöverlerin buğday tarlalarına girmesini beklediklerini açıkladı.

Sıcak bir kış yaşanmasına rağmen bahar yağmurlarının ekim alanlarına can suyu kattığına dikkati çeken Alagöz, olağanüstü durum olmaması halinde Gaziantep'te bu yıl tarım arazilerinde verimli bir hasat beklediklerini kaydetti.​​​​