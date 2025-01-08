Hastalığında üretti, dünyaya açılmak istiyor! Kurduğu markayla 40 kişiye istihdam

08 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:30

Kemik erimesi olarak da bilinen osteoporoz hastalığına yakalanan Girişimci Bahar Şamhili Tanju, tedavi için tükettiği kemik sularının doğal olmadığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Tanju, kendi doğal ürününü üreterek markasını kurdu. 40 kişiye istihdam sağlayan Şamhili Tanju ürünlerini dünyaya yaymak istiyor.

Girişimci Bahar Şamhili Tanju, 2014'te "kemik erimesi" olarak da bilinen osteoporoz hastalığına yakalandı. Bunun üzerine Tanju, doktorlarının tedaviye destek önerisiyle evde hazırladığı ilikli kemik sularını tüketmeye başladı. Ancak kullandığı kemik sularının doğal olmadığını fark etti. Harekete geçen Tanjui KOSGEB​'in desteğiyle ilikli kemik suyu çorbalarının bulunduğu markasını kurdu ve 40 kişiye de istihdam sağlamaya başladı.

KOLAJEN​ ÖNEMİ

Konuya ilişkin AA muhabirinin sorularını cevaplayan Tanju, "10 yıl önce bu kıymetli gıdayı kullanmaya başladım ve çok faydasını gördüm. Sadece kemiklerimde değil, cildimden saçıma kadar bunun etkisini görmek beni çok heyecanlandırdı. Tedavi gördüğüm tüm doktorlarım bu hastalıkta beslenmenin çok önemli olduğunu, kolajenden zengin beslenmenin iyileşmeme yardımcı olabileceğini söyledi. Ben de evimde doktor tavsiyesiyle kemik suyu, tavuk suyu ve balık suyu yapar oldum. Bunları düzenli olarak yaptım ve kullandım" diye konuştu.

DOĞAL ÜRETTİ

Marketlerde böyle Tanju, "Bu kadar kıymetli bir gıdanın üstelik bizim kültürümüzde var olan, bütün dünya mutfaklarının da baş tacı olan bu kıymetli ürünleri, en taze haliyle üretip, herkese en doğal haliyle sunma hedefiyle yola çıktım" ifadelerini kullandı.

KEMİK SULARINI GLOBALE YAYMAK İSTİYOR

Şu anda 17 çeşit ürün ürettiklerini ifade eden Tanju, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünlerin içinde, 5 çeşit kemik ve tavuk suyu, 4 çeşit sakatat çorbası ve mercimek ile ezogelin çorbası gibi Anadolu tatlarının da yer almasını istedim. Bu çorbalar tamamen coğrafi işaretli ürünlerle hazırlandı. Örneğin Mardin Midyat'tan mercimek kullanıyoruz, Diyarbakır Karacadağ'dan kepekli pirinç geliyor, sade yağımız Erzurum'dan geliyor. Tamamen gluten içermeyen çok özel bir üretimimiz var. Aslında biz geleneği geleceğe taşımak istiyoruz, globale taşımak istiyoruz. Bizim o kadar özel ürünlerimiz var ki üstelik bunlar Anadolu kadının elinden çıkıyor. Biz bu ürünleri Anadolu'da o kıymetli kadınlarımızın ürettiği coğrafi işaretli ürünlerle hazırlıyoruz ve markette insanların kolayca kullanıma sunuyoruz. Gelenekseli sürdürüyoruz. Köklerimize saygıyla üretiyoruz. En büyük heyecanımız bu geleneksel gıdayı globale taşımak."