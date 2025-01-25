Hastanelerdeki katkı payı ücretleri değişti! Muayene ücretleri belli oldu: Resmi Gazete’de yayımlandı

25 Ocak 2025 11:47 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 12:03

Hekim ve diş hekimi muayenelerinde yeni katılım payı tarifesi açıklandı. Devlet hastanelerinde muayene ücreti 20 lira olarak belirlendi. Düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik öngören yeni düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, sağlık ocağı​ ve sağlık merkezi gibi birinci basamak sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen hekim ve diş hekimi muayenelerinden artık herhangi bir katılım payı alınmayacak.

DEVLET HASTANELERİNDE MUAYENE KATILIM PAYI 20 TL OLDU

Düzenlemeye göre, ikinci basamak sağlık hizmeti sunan devlet hastanelerinde muayene katılım payı 20 TL olarak belirlenirken, üçüncü basamak sağlık kurumları olan Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastanelerinde bu tutar 45 TL olacak.

Aile hekimleri tarafından yapılan sevklerin ardından gerçekleşen muayenelerde ise katılım payı, belirlenen tutarlardan yüzde 50 oranında indirimli olarak tahsil edilecek. Bu düzenlemenin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı ve daha adil bir maliyet paylaşımı sağlamayı hedeflediği belirtildi.