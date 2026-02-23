Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Avrupa’nın havacılık devi Airbus, 2026 yılına ilişkin ticari uçak teslimat beklentisini aşağı yönlü güncelleyince piyasalarda da hava değişti. Şirket, analistlerin 907 adetlik tahminine karşılık teslimat öngörüsünü 807 adede çekti. Aradaki fark az değil. Bu revizyonun ardından yatırım bankaları da hesaplarını yeniden yaptı.