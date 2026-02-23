Menü Kapat
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Şubat 23, 2026 11:29
1
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Airbus’un 2026 teslimat tahminini piyasa beklentisinin altına indirmesi, yatırım bankalarını harekete geçirdi. Kurumlar peş peşe hedef fiyat düşürdü.

2
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Avrupa’nın havacılık devi Airbus, 2026 yılına ilişkin ticari uçak teslimat beklentisini aşağı yönlü güncelleyince piyasalarda da hava değişti. Şirket, analistlerin 907 adetlik tahminine karşılık teslimat öngörüsünü 807 adede çekti. Aradaki fark az değil. Bu revizyonun ardından yatırım bankaları da hesaplarını yeniden yaptı.

3
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Beklentinin altında kalan teslimat tahmini, özellikle uzun vadeli büyüme projeksiyonları açısından soru işaretleri doğurdu. Açıkçası, piyasa bu kadar belirgin bir aşağı yönlü güncelleme beklemiyordu.

4
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

KURUMLAR HEDEF FİYATLARI REVİZE ETTİ

Airbus’un yeni projeksiyonu sonrası uluslararası finans kuruluşları hedef fiyatlarını aşağı çekti.

Jefferies, hisse için belirlediği hedef fiyatı 215 eurodan 195 euroya indirdi. JPMorgan ise 240 euro olan tahminini 225 euroya revize etti. BofA Global Research de 269 eurodan 259 euroya geri adım attı.

5
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Benzer şekilde Deutsche Bank hedef fiyatını 250 eurodan 226 euroya düşürdü. RBC Capital Markets da 235 euro seviyesindeki beklentisini 225 euroya çekti.

6
Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Rakamlar farklı olsa da tablo net: Kurumlar temkinli. Özellikle teslimat tarafındaki yavaşlama sinyali, değerleme modellerine doğrudan yansımış görünüyor.

