Havacılık devinde büyük şok: Hisseler yerle bir oldu

Airbus’un 2026 teslimat tahminini piyasa beklentisinin altına indirmesi, yatırım bankalarını harekete geçirdi. Kurumlar peş peşe hedef fiyat düşürdü.
Avrupa’nın havacılık devi Airbus, 2026 yılına ilişkin ticari uçak teslimat beklentisini aşağı yönlü güncelleyince piyasalarda da hava değişti. Şirket, analistlerin 907 adetlik tahminine karşılık teslimat öngörüsünü 807 adede çekti. Aradaki fark az değil. Bu revizyonun ardından yatırım bankaları da hesaplarını yeniden yaptı.
Beklentinin altında kalan teslimat tahmini, özellikle uzun vadeli büyüme projeksiyonları açısından soru işaretleri doğurdu. Açıkçası, piyasa bu kadar belirgin bir aşağı yönlü güncelleme beklemiyordu.
Airbus’un yeni projeksiyonu sonrası uluslararası finans kuruluşları hedef fiyatlarını aşağı çekti.
Jefferies, hisse için belirlediği hedef fiyatı 215 eurodan 195 euroya indirdi. JPMorgan ise 240 euro olan tahminini 225 euroya revize etti. BofA Global Research de 269 eurodan 259 euroya geri adım attı.
Benzer şekilde Deutsche Bank hedef fiyatını 250 eurodan 226 euroya düşürdü. RBC Capital Markets da 235 euro seviyesindeki beklentisini 225 euroya çekti.
Rakamlar farklı olsa da tablo net: Kurumlar temkinli. Özellikle teslimat tarafındaki yavaşlama sinyali, değerleme modellerine doğrudan yansımış görünüyor.