KÖİ havalimanları para bastı! Yatırımların karşılığı 344.6 milyar lira

21 Ocak 2025 12:19 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:22

Kamu ve Özel işbirliği ile işletilen havalimanları Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, söz konusu havalimanlarından elde edilen gelirin 344 milyar 648 milyon 402 bin liraya ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki 58 aktif havalimanından 11 tanesinin Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri ile hayata geçirildiğini bu projelerin Türkiye​'nin büyüyen ekonomisine önemli bir katkı sağladığını açıklarken bugüne değin elde edilen de geliri açıkladı.

ASLAN PAYI İSTANBUL HAVALİMANI’NIN

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın, bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini belirterek “İstanbul Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 avro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 avro ederinde. İstanbul Havalimanı, yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiye’nin ekonomisine ciddi bir değer katıyor” dedi.

ESENBOĞA, ÇUKUROVA VE ANTALYA DA PARA BASTI

Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’nın 2024 yıl sonu için tahmin edilen gelirinin 9 milyon 248 bin 206 euro olacağını belirten Çukurova Havalimanı’nın ise, bölgesel kalkınma açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin yaz turizmindeki önemli ulaşım merkezlerinden biri olan Antalya Havalimanı’na da ayrı bir parantez açan Bakan Uraolğlu “Antalya Havalimanı’ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 100 milyon 500 bin euro” dedi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDAN EKONOMİYE KATKI

Bakan Uraoğlu diğer KÖİ havalimanlarına ilişkin gelir hesaplamalarını da şu şekilde paylaştı:

Gazipaşa Alanya Havalimanı -100 bin dolar

İzmir Adnan Menderes Havalimanı- 57 milyon 950 bin Euro

Milas/Bodrum Havalimanı - 57 milyon 360 bin Euro

Dalaman Havalimanı - 25 milyon 380 bin euro

DEVLETİN KASASI DOLDU

Bakan Uraoğlu, KÖİ projeleri çerçevesinde, Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan 11 havalimanından yalnızca 2024 yıl sonu için elde edilecek toplam gelirin 37 milyar 628 milyon 62 bin 433 liraya ulaşacağını kaydetti. Aynı gelirin döviz cinsinden karşılığı ise 1 milyar 24 milyon 90 bin 707 euroyu bulduğunu dile getiren Uraloğlu,"2023 yıl sonuna kadar elde edilen toplam gelir 307 milyar 20 milyon 339 bin 567 lira olarak gerçekleşmişti. 2024 yıl sonu gelirleri ile birlikte bugüne kadar KÖİ kapsamındaki havalimanı projelerinin devletin kasasına 9,38 milyar euro yani 344 milyar 648 milyon 402 bin lira kazandıracağı anlamına geliyor” diyerek sözlerini noktaladı.