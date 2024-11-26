Havayollarında ek ücretler tartışması: Milyarlarca dolar kazandılar

26 Kasım 2024 16:36 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 16:37

Amerika’da havayolu şirketlerinin yolculardan aldığı “ek ücretler” tartışma konusu oldu. Rapor göre havayolları ek ücretlerle milyarlarca dolar para kazandı.

ABD Senatosu’nun kalıcı bir alt komitesinin hazırladığı rapora göre, havayolları 2018-2023 yılları arasında koltuk seçimi, bagaj taşımacılığı gibi hizmetler için yolculardan milyarlarca dolar kazandı. Bu ücretler, bilet fiyatlarının dışında alınan ve genelde “gereksiz ücretler” olarak adlandırılan kalemlerden oluşuyor.

KOLTUK SEÇİMİNDEN MİLYARLAR KAZANILDI

Raporda, beş büyük havayolu şirketinin yalnızca koltuk seçimi ücretlerinden toplam 12 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği belirtiliyor. Bir zamanlar bilet fiyatına dahil olan bu hizmetler artık “paket dışı” bir seçenek olarak sunuluyor. Örneğin, United Airlines ekstra diz mesafesi için 319 dolara kadar ücret alırken, Spirit Airlines bu hizmet için 299 dolara kadar çıkabiliyor. Delta, Frontier ve American Airlines da benzer şekilde yolculardan yüksek ücret talep ediyor.

Rapora göre, aileler birlikte oturabilmek için koltuk seçimi ücreti ödemek zorunda kalıyor. Çocuklu aileler için bu durum ek bir yük oluşturuyor.

BAGAJ KURALLARI İÇİN PRİM VERİLDİ

Bazı düşük maliyetli havayolu şirketlerinin, bagaj politikalarını ihlal eden yolcuları tespit eden çalışanlarına nakit ödüller verdiği ortaya çıktı. Rapor, Frontier ve Spirit’in, 2022 ve 2023 yıllarında bu tür tespitler için toplam 26 milyon dolar ödediğini belirtiyor. Frontier’in, çalışanlarına, kapıda zorla bagaj ücreti ödetilen her yolcu için 10 dolar prim verdiği ifade ediliyor. Şirket yetkilileri, bu uygulamayı kuralların eşit şekilde uygulanmasını sağlamak için yaptıklarını savundu.

VERGİLERDEN KAÇINILDI MI?

Raporda, bazı havayolu şirketlerinin ek ücretleri "vergiden muaf" kategoride göstermesiyle federal vergi yükümlülüklerinden kaçındığı iddia edildi. Ancak bu uygulamanın tüm havayolu şirketleri tarafından benimsenmediği belirtiliyor. Delta ve American Airlines gibi şirketlerin bu yöntemi kullanmadığı, bu durumun sektörde haksız rekabete yol açtığı ifade edildi.

HAVAYOLLARINDAN AÇIKLAMA

Frontier Airlines, bu ek ücretlerin havayolu seyahatini daha erişilebilir hale getirdiğini savundu. Şirket, “Paket dışı hizmet modelimiz sayesinde milyonlarca kişi uygun fiyatlarla seyahat edebiliyor” açıklamasını yaptı. Benzer bir açıklama yapan Spirit Airlines ise ücretlendirme ve politikalarının tamamen şeffaf olduğunu öne sürdü.

YOLCU HAKLARI GÜNDEMDE

Biden yönetimi, son dönemde havayolu şirketlerine yönelik yolcu haklarını koruyan düzenlemeleri sıkılaştırıyor. Ulaştırma Bakanlığı, iptal edilen veya uzun süreli geciken uçuşlarda otomatik iade yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme getirdi. Ayrıca, çocuklu ailelerden koltuk seçimi ücreti alınmasını yasaklayan yeni kurallar üzerinde çalışılıyor.

Senato Alt Komitesi, önümüzdeki hafta büyük havayolu şirketlerinin yetkilileriyle bir oturum düzenleyerek bu konuları masaya yatıracak. Havayolu şirketlerinin yolculardan aldığı bu ek ücretler, sektördeki uygulamaların yolcu haklarına ne kadar uygun olduğu konusunda geniş bir tartışma başlatmış durumda.