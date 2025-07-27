Havayolu devi, İsrail uçuşlarına yeniden başlayacak

Deutsche Lufthansa, 1 Ağustos ile 31 Ekim tarihleri arasında İsrail'in Tel Aviv kentine tüm uçuşlarını kademeli olarak yeniden başlatmaya hazırlanıyor. Reuters, 25 Temmuz'da şirket sözcüsüne atıfta bulunarak bu haberi verdi. Alman bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, jeopolitik gerilimler nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'a uçuşlarını durdurmaya devam edecek.

Grup bünyesindeki Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Airlines, ITA Airways ve Eurowings gibi yan kuruluşlar da Ekim ayı sonuna kadar uçuşlarını yeniden başlatacak.