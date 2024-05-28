Hayalet evler 1 Temmuz'u bekliyor! Uzman isim madde madde anlattı

28 May 2024 12:07 - Güncelleme : 28 May 2024 12:11

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıklamaları sonrası Konut kira artış oranında yüzde 25 zam sınırlamasının 1 Temmuz 2024’te kalkması bekleniyor.

Pek çok ev sahibi getirisini beğenmediği için boş bıraktıkları dairelerini kiralamak için zam sınırının kalkmasını bekliyor. Emlak Uzmanı Olcay Selvi, Konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak sınırı kalkması halinde piyasada yaşanacak değişiklikleri anlattı.

PİYASA 1 TEMMUZU BEKLİYOR

Türk Borçlar Kanunu’na 8 Haziran 2022’de eklenen geçici madde kapsamında konut kiralarına yüzde 25 kira artış zam sınırı getirilmişti. Kiralarda fahiş zamların önüne geçmek için getirilen bu düzenleme son olarak 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatılmıştı.

Yeni dönemde konut kira zamlarının tekrar TÜFE oranlarına göre belirlenmesi bekleniyor. Yüzde 25 sınırlama kaldırıldığında kira artış oranları son 12 aylık enflasyonun ortalaması baz alınarak hesaplanacak. Son 12 aylık enflasyon ortalamasının üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 TAM OLARAK UYGULANMADI

Emlak Uzmanı Olcay Selvi, yüzde 25 kira zammı sınırlamasına tam olarak uyulmadığını bu dönemde ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının arttığını söyledi. 1 Temmuz itibarıyla 12 aylık enflasyon oranına göre kira zamlarının belirlenmesini beklediklerini belirten Selvi, ‘‘Kira artışları enflasyon oranlarına göre belirlendiğinde boş bekletilen konutlar da kiraya verilerek konut arzına katılacaktır’’ dedi.

KİRA ZAMLARINDA TÜFE BAZ ALINACAK

Selvi kira artışlarının nasıl belirleneceğine ilişkin de bilgi vererek şunları kaydetti:

Sınırlamanın kaldırılmasıyla son 12 aylık TÜFE oranları ortalaması baz alınarak kira zamları belirlenecek. 12 aylık TÜFE oranının altında zam yapılabilecek ama yukarısı kanunen yasak.

Kira kontratları kendini tekrar eden süresiz kontratlardır ama üzerinde 1 yıl yazar. Kendini tekrar eden sözleşme olduğundan 5 yıl sonrasında sözleşmede kira tekrar belirlenebilir, mal sahibinin hakkı vardır. 11’inci yıl itibarıyla da kiracı şartsız çıkarılabilir.”

180 BİN DAVA AÇILDI

Yüzde 25 zam sınırlaması olduğu dönemde ev sahibi ve kiracılar arasında anlaşmazlıklar olduğunu da belirten Selvi, ‘‘Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıkları nedeniyle adliyelerde yoğunluk oluştu. Son 1 senede 180 bine yakın dava açıldı. Bu davalardaki yoğunluktan dolayı diğer davaları da aksattı. Ev sahipleri ve kiracılarla ilgili kanunlarda iki tarafa da yardımcı olmak gerekiyor’’ şeklinde konuştu.