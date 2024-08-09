Hazine 3 ihale 1 kira sertifikası satışı düzenleyecek!

09 Ağustos 2024 13:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 13:14

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Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenlemeye hazırlanırken 1 kira sertifikasının doğrudan satışını doğrudan yapacağı öğrenildi.

İLK İHALE 13 AĞUSTOS'TA

Hazine'nin yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

13 Ağustos Salı günü düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

YENİDEN İHRAC

Aynı gün, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.

Salı günü yapılacak son ihalede, 4 yıl (1547 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.