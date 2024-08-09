Hazine 3 ihale 1 kira sertifikası satışı düzenleyecek!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın gelecek hafta için takvimi belli oldu. Buna göre, haftaya 3 tahvil ihalesi düzenlerken 1 kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 3 tahvil ihalesi düzenlemeye hazırlanırken 1 kira sertifikasının doğrudan satışını doğrudan yapacağı öğrenildi.
İLK İHALE 13 AĞUSTOS'TA
Hazine'nin yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
13 Ağustos Salı günü düzenlenecek ilk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.
YENİDEN İHRAC
Aynı gün, 4 yıl (1372 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili de yeniden ihraç edilecek.
Salı günü yapılacak son ihalede, 4 yıl (1547 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı olacak.