Hazine 46,2 milyar TL borçlandı

09 Aralık 2024 16:19 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 16:20

Hazine bugün 46,2 milyar TL borçlanmaya gitti. Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 49 milyar 437 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili​ ihalesinde 46 milyar 161,9 milyon lira​ borçlandı.

HAZİNE'DEN 46,2 MİLYAR TL'LİK BORÇLANMA

Hazine, toplam 46 milyar 161,9 milyon lira borçlandı.

İhalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir yüzde 12,5 kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,81 oldu. Nominal teklifin 53 milyar 208 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 21 milyar 604 milyon lira, net satış 21 milyar 161,9 milyon lira oldu.

Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 49 milyar 437 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 25 milyar liralık satış yapıldı.