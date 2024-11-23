Hazine, 9 ayrı destek paketiyle 70 milyar liralık kredi sağladı

23 Kasım 2024 16:33 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 16:34

Hazine, kefalet sistemiyle yürürlükte olan 9 destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkanını işletmelerin kullanımına açtı. Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 70 milyar liralık kredi imkanında öncelik deprem bölgesine verildi. 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 işlemde 59 milyar liralık kredi kullandırıldı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı​, Hazine destekli kefalet sistemini etkin şekilde kullanmaya devam ediyor. Hazine destekli kefalet sistemiyle 70 milyar liralık kredi​ imkanı işletmelerin kullanımına açtı. Bunun 30,5 milyar lirası depremden etkilenen işletmelere ayrıldı.

70 MİLYAR LİRALIK KREDİ İMKANI

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Kredi kefalet sistemi kapsamında 9 ayrı destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına sunuldu. Bu kapsamda, 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 işlemde 59 milyar liralık kredi kullandırıldı.

İHRACAT VE DEPREM​ BÖLGESİ ÖNCELİKLENDİRİLDİ

Kefalet sistemiyle yürürlükte olan 9 destek paketiyle 70 milyar liralık kredi imkanı işletmelerin kullanımına açıldı. Paketlerle 30,5 milyar liralık kredi imkanı depremden etkilenen işletmelerin kullanımına sunuldu. 8 Kasım itibarıyla 20 bin 234 kredi işleminde 59 milyar lira kredi kullandırıldı.

Girişim sermayesi fonlarına yaklaşık 925 milyon lira kaynak aktarıldı.

ÇİFTÇİ VE ESNAFA DESTEK

Bakanlık, çiftçi ve esnafa yönelik desteğini de devam ettiriyor. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla ekim ayı itibarıyla 879 bin üreticiye yaklaşık 356 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.

Halkbank aracılığıyla söz konusu dönemde 197 bin esnaf ve sanatkara yaklaşık 96 milyar liralık Hazine faiz destekli kredi sağlandı.