Hazine Bakanlığı'ndan enflasyon düzeltmesinde yeni karar!

30 Nisan 2024 09:26 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:31

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mükelleflerin birinci vergilendirme dönemi olan Ocak-Mart 2024'te enflasyon düzeltmesi yapmamalarına karar verildi.

ENFLASYON DÜZELTMESİ YAPILMAYACAK

2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Mart 2024) sonu itibarıyla, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması uygun görüldü. Böylece, 17 Mayıs 2024'e kadar verilmesi gereken birinci geçici vergi beyannamesi, enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve beyannamenin ekinde yer alan bilançonun doldurulmasına gerek olmadan verilecek.

Öte yandan, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.