Hazine ve Maliye Bakanlığı, devlet tahvili ihalesiyle 99 milyar 817,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

HABERİN ÖZETİ Hazine bir ihaleyle 99,8 milyar lira borçlandı Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği devlet tahvili ihalesiyle 99 milyar 817,4 milyon lira borçlandı. İhalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. Dönemsel faiz yüzde 19,39 olarak gerçekleşti. İhalede nominal teklif 101 milyar 723,9 milyon lira, nominal satış 62 milyar 860,9 milyon lira ve net satış 66 milyar 117,4 milyon lira olarak kaydedildi. Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından alınan 60 milyar 982 milyon liralık teklife karşılık 33 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Düzenlenen ihalede, 4 yıl (1372 gün) vadeli TLREF'e endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede, dönemsel faiz yüzde 19,39 oldu.

Nominal teklifin 101 milyar 723,9 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 62 milyar 860,9 milyon lira, net satış 66 milyar 117,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 200 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 60 milyar 982 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 33 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, tahvil ihalesinde toplam 99 milyar 817,4 milyon lira borçlandı.