Hazine destekli kredilerde yeni dönem... Başvuru şartları belli oldu! Kritik 300 bin TL detayı

Şubat 15, 2026 10:48
1
hazine destekli kredi

Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerinde yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla kredi kullanım şartları yeniden düzenlendi. Vergi ve SGK borcu bulunanlar için yeni uygulamalar devreye girerken bazı kredilerde geçici muafiyet getirildi.

İşte rakamlar ve oranlarla yeni dönemin tüm detayları...

 

 

2
Hazine destekli kredilerde yeni dönem... Başvuru şartları belli oldu! Kritik 300 bin TL detayı

Tarımsal üretim ile esnaf ve sanatkarlara yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinin kullandırılmasına ilişkin esaslar yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

3
tarımsal kredi

AA'nın aktardığına göre; bu kapsamda, "Ziraat Katılım Bankası AŞ Tarafından Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı", "TC Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" ve "Türkiye Halk Bankası AŞ'ce Esnaf ve Sanatkarlara Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi" kullandırılmasına ilişkin kararlarda değişiklik yapıldı.

 

4
esnaf kredisi

Buna göre, faydalanıcıların en fazla 15 gün öncesine kadar alınmış belgeyle vergi dairelerine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun'un ilgili maddesi kapsamında vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmaması veya varsa yeniden yapılandırılarak yapılandırmayı bozmamış olmaları gerekiyor.

 

5
Hazine destekli kredilerde yeni dönem... Başvuru şartları belli oldu! Kritik 300 bin TL detayı

300 BİN LİRAYI AŞMAYACAK 

Söz konusu koşulun sağlanamaması durumunda, borcun, kullanılacak finansman ve kredinin yüzde 25'ine karşılık gelen tutarı, kişi adına ilgili dairelere aktarılacak.

Bu kapsamda tahsil edilecek tutar, yıllık 300 bin lirayı aşmayacak. Borcun faizine ilişkin Hazinece sağlanacak indirim oranı da yüzde 25 olacak.

 

6
tarım ve esnaf kredisi

KULLANDIRILAN KREDİLERDE BU ŞARTLAR ARANMAYACAK 

Temel hayvansal ve bitkisel üretim konularında tamamı ayni ve 400 bin liraya kadar kullandırılan finansman ve krediler ile belli meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara kullandırılan kredilerde 31 Aralık 2026'ya kadar söz konusu şartlar aranmayacak.

