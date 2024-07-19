Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek

19 Temmuz 2024 17:08 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 17:14

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 3 tahvili ihalesi düzenleyecek, 1 kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

İHALENİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 22 Temmuz'daki ilk ihalede, 2 yıl (574 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

KİRA SERTİFİKASI SATIŞLACAK

23 Temmuz'da düzenlenecek ihalede ise 9 yıl (3360 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Aynı gün 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının da doğrudan satışı yapılacak.