Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Hazine iki ihalede 69,2 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 69 milyar 184 milyon lira borçlanmaya gitti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 17:03
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 17:05

İlk ihalede, 3 yıl (1029 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,5 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,15, reel bileşik faiz yüzde 5,21 oldu. Nominal teklifin 12 milyar 903 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 363 milyon lira, net satış 5 milyar 307 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 13 milyar 40 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 812 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 5 yıl (1666 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 15 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Nominal teklifin 77 milyar 714 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 28 milyar 320 milyon lira, net satış 31 milyar 837 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 3 milyar lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 33 milyar 131 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13 milyar liralık satış yapıldı. Hazine, böylece iki ihalede 69 milyar 184 milyon lira borçlandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığı 30 kişi ve 14 kuruluşun mal varlığını dondurdu
Hazine ihracatçının finansmana erişimi için düğmeye bastı

Sıkça Sorulan Sorular

Hazine arazileri nerelerde satılıyor?
Hazineye ait tarım arazilerinin satışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri ve Kaymakamlıklar yetkilidir. 1) Satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50'si olarak belirlenmiştir. 2) Peşin ödemelerde ayrıca yüzde 20 indirim uygulanmaktadır. 3) Satış bedelinin taksitle ödenebilmesi imkânı bulunmaktadır.
ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#hazne ve maliye bakanlığı
#hazine ve maliye bakanı
#hazinelermalibakan
#hazne ve maliye bakanı
#ihale
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.