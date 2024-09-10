Hazine iki ihaleden 26 milyar 119,9 milyon lira borçlandı

10 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 17:24

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği 2 devlet tahvili ihalesi gerçekleştirdi. İhalelerde hazine 26 milyar 119,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki ihaleden 26 milyar 119,9 milyon lira borçlandı.

KAMUNDAN TEKLİF GELMEDİ

Bugün, ilk ihalede, 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılırken ihalede dönemsel faiz yüzde 23,87 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 170 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 390 milyon lira, net satış 6 milyar 445,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhaleye kamudan teklif gelmedi. Piyasa yapıcılarından 4 milyar 356 milyon liralık teklif alındı. Böylelikle bu kesime 3 milyar liralık satış yapıldı.

NET SATIŞ RAKAMI

İkinci ihalede, 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı ile yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 26,87 ve bileşik faiz yüzde 28,67 olarak açıklandı.

Nominal teklifin 13 milyar 382,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 10 milyar 326,1 milyon lira, net satış 11 milyar 174,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin olmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 166,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Hazine, böylece 2 ihalede 26 milyar 119,9 milyon lira borçlandı.



