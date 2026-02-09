Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Hazine iki tahvil ihalesiyle yaklaşık 105,9 milyar lira borçlandı

Hazine, TLREF’e endeksli ve sabit kuponlu iki tahvil ihalesiyle birlikte rekabetçi olmayan teklifler dahil toplam 105,86 milyar lira borçlandı. İhalelerde faiz oranları TLREF’e endeksli kağıtta yüzde 18,55, sabit kuponlu tahvilde ise yüzde 32,86 ortalama bileşik seviyesinde oluştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hazine iki tahvil ihalesiyle yaklaşık 105,9 milyar lira borçlandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 17:14

ve , düzenlediği iki tahvil ihalesiyle 105 milyar 865,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlığın 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 56 milyar 562 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 31 milyar 595 milyon lira, net satış 32 milyar 496 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 15,4 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 28 milyar 2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 14 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine iki tahvil ihalesiyle yaklaşık 105,9 milyar lira borçlandı

SABİT KUPONLU DEVLET TAHVİLİ

İkinci ihalede ise 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 16,95 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atıldı. İhalede basit faiz yüzde 30,53, bileşik faiz yüzde 32,86 oldu.

Nominal teklifin 31 milyar 945,1 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 956 milyon lira, net satış 21 milyar 469,1 milyon lira olarak belirlendi.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 35 milyar 225,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 17,5 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece, Hazine gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 105 milyar 865,1 milyon lira borçlandı.

ETİKETLER
#devlet tahvili
#borçlanma
#hazine
#maliye bakanlığı
#Tahvil İhalesi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.