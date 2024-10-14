Hazine iki tahville 35 milyar TL'lik borçlanmaya gitti

14 Ekim 2024 17:18 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 17:33

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki tahville 35 milyar TL borçlandı. Hazine iki tahvilde ihale öncesi 13,5 milyar TL satış yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı​, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili​ ihalelerinde 34 milyar 781,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

HAZİNE 34,8 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği devlet tahvili ihalelerinde 34 milyar 781,2 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (665 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 39,08, bileşik faiz yüzde 42,89 olarak gerçekleşti. Nominal teklifin 22 milyar 923 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 15 milyar 916 milyon lira, net satış 16 milyar 250,1 milyon lira oldu.

İkinci ihalede, 7 yıl (2373 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 24,14 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 582 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 810 milyon lira, net satış 5 milyar 11,1 milyon lira oldu.

Hazine böylece toplam 34 milyar 781,2 milyon lira borçlandı.