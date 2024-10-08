Hazine ilk 9 ayda 47,8 milyar dolar nakit açığı verdi

08 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 11:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine'nin 2024'ün 9 ayındaki faiz ödemelerinin 26,3 milyar dolar olduğunu söyledi. Hazine'nin nakit dengesi, Ocak-Eylül döneminde 1,54 trilyon Türk lirası (47,8 milyar dolar) açık verdi.

Hazine​ ve Maliye Bakanlığı​'nın verilerine göre, Hazine'nin nakit dengesi, Ocak-Eylül döneminde 1,54 trilyon Türk lirası (47,8 milyar dolar) açık verdi.

Hazine'nin geçen ayki nakit gelirleri 6,2 trilyon lira (191,8 milyar dolar) oldu.

Harcamaları, 849,8 milyar lira (26,28 milyar dolar) faiz ödemeleri de dahil olmak üzere 7,75 trilyon lira (239,6 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Hazine'nin faiz hariç harcamaları dokuz aylık dönemde 6,9 ​​trilyon lira (213,4 milyar dolar) oldu.

47,8 milyar dolarlık nakit açığı, Hazine'nin Ocak-Eylül dönemindeki nakit gelirlerinden faiz ödemeleri dahil giderlerin çıkarılmasıyla elde edildi.

Aynı dönemde dolar TL kuru ortalama 32,33 seviyesinde gerçekleşti.