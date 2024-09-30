Hazine, Türkiye’nin brüt borç stokunu açıkladı

30 Eylül 2024 12:45 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 12:53

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunu açıkladı. 30 Haziran itibarıyla dış borç stoku 512 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye​'nin brüt dış borç stokunun 12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Hazine garantili dış borç stoku ise 16,6 milyar dolar oldu.

MİLLİ GELİRE ORANI BELLİ OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran 2024 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 512 milyar dolar olarak gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 42,6 oldu.

NET BORÇ STOKU BELLİ OLDU

Net dış borç stoku 265,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranının yüzde 22,1 seviyesinde gerçekleştiği bildirildi. Hazine garantili dış borç stoku ise 16,6 milyar dolar olarak hesaplandı. Kamu net borç stoku, bu dönemde 6 trilyon 337 milyar lira olarak olurken stokun milli gelire oranı yüzde 18,1 oldu.