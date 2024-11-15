Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz!

15 Kasım 2024 21:40 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 22:07

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." dedi. İşte Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Asgari ücret zammı için 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' hesabı: Yüzde 12'lik refah payı her şeyi değiştirebilir

Hazine ve Maliye Bakanı​ Mehmet Şimşek​, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bütçe görüşmelerinde soruları yanıtlıyor.

"2026 İSTİKRAR YILI OLACAK"

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek için ilave tedbirleri alacağız.

2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacak.

2025 yılında bütçe açığını azalatacağız, Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecini destekleyeceğiz.

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'ndan (KKM) çok büyük ihtimalle çıkış yakındır. Uyguladığımız program sayesinde KKM’den güçlü bir şekilde çıkış sağlıyoruz.

Asgari ücret​ bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."

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