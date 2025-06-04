Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Lüksemburg'da resmi temaslarda bulunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth’un daveti üzerine resmi temaslar kapsamında Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg'a gitti. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek. Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor. Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.